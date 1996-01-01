Из-за строек АТЭС на Русском закроют школу № 5

Вопрос о консервации школы №5, расположенной в поселке Аякс на о. Русский был рассмотрен на совещании в ФГУ "Дальневосточная дирекция Росстроя". В ближайшие месяцы эта школа, в которой на сегодняшний день учатся 36 человек, окажется в эпицентре строительных работ, а по нормам и правилам техники безопасности дети не должны находиться на стройплощадке. Как отметил 1-й зам. главы администрации Владивостока Алексей СУХОВ, родители согласились на перевод учеников в школу №15, которая находится в 30 км от Аякса в поселке Экипажный. До начала нового учебного года ФГУ "Дальневосточная дирекция Росстроя" и подрядчики строительных работ должны реконструировать дорогу от Аякса до школы №15, чтобы сделать ее безопасной для проезда школьного автобуса.