Выпускников школ с "химическим" ЕГЭ ждут в ДВГУ

ЕГЭ по химии оказался одним из самых проходных в ДВГУ на бюджетные места. Помимо Института химии, с его уникальными специальностями, дополнительные бюджетные места выделены и Институту массовых коммуникаций на специальности: технология полиграфического производства и бакалавриат "полиграфия". Здесь учитываются результаты ЕГЭ по химии, математике и русскому. ДВГУ вкладывает огромные средства в продвижение престижных специальностей. Например, в этом году запланировано на инвестиционные средства приобретение новейшего полиграфического оборудования для издательско-полиграфического комплекса ДВГУ. Именно на нем предстоит осваивать новые специальности нынешним абитуриентам Института массовых коммуникаций.