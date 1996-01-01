Восемь признаков неудачника

Вы замечали, что у одних людей денег куры не клюют, а другие вечно испытывают недостаток денег. И те, и другие живут по определённым правилам. Только последние живут по правилам неудачников. Ниже приведены восемь признаков, которые характеризуют отъявленных неудачников. Если эти признаки вы найдёте и у себя - поспешите срочно от них избавиться. Иначе вам не выбраться из нищеты.

Первый признак неудачника - жадность. Такой человек стремится приобретать всё по сниженной цене и готов ехать через весь город, дабы сэкономить рубль-другой. Наибольшее количество неудачников - среди пенсионеров. Именно они готовы потратить два-три часа драгоценного времени, чтобы сэкономить копейки. Экономия - это не признак мудрости, а образ жизни неудачников. Успешный человек всегда готов заплатить полную цену товара и делает это с радостью.

Второй признак неудачника - занятие ненужными и ненавистными делами. Неудачники частенько ходят на работу, которую не любят, живут с человеком, которого не любят и нерационально расходуют своё время. Состоятельные же люди занимаются только тем, что приносит им удовлетворение.

Третий признак неудачника - неверие в свои силы. Такие люди постоянно жалуются на жизнь, на то, что условия не позволяют им стать богатым, на правительство и т.д. Успешные же люди идут к своей цели, не обращая внимания на внешние обстоятельства.

Четвёртый признак неудачника - отождествление денег и успеха. Бедные люди уверены, что только обладание миллионом сделает их счастливыми, богатые же, напротив, радуются жизни независимо от количества денег, которыми они обладают.

Пятый признак неудачника - неумение рационально расходовать деньги. Они всегда пытаются потратить больше, чем имеют. Они прибегают к кредитам, и в итоге увязают в бедности ещё глубже. Их цель - казаться, а не быть. Они покупают дорогую машину в кредит, чтобы выглядеть состоятельным, они покупают большую квартиру в кредит, чтобы выглядеть богатым. Богатые же люди сначала вкладывают деньги в дело, а уж потом могут позволить себе купить всё, что угодно.

Шестой признак неудачника - выбор сиюминутной выгоды. Такие люди не способны мыслить масштабно. Они не тратят деньги на платное образование, так как это позволит сэкономить некоторую сумму денег. Они не понимают, что, получив необходимые знания, можно заработать с их помощью в сотни раз больше. Они не вкладывают деньги в долгосрочные проекты, опасаясь за их судьбу, предпочитая потратить имеющуюся сумму здесь и сейчас.

Седьмой признак неудачника - сравнение себя с другими. Сравнение начинается с детского сада и школы, где дети огорчаются от того, что у кого-то есть игрушка или мобильный телефон, а у него нет. Взрослые люди стараются выглядеть не хуже чем друзья и знакомые. Состоятельный человек никогда не обращает внимания на окружающих. У него есть своя цель, и он идёт к ней, не останавливаясь, и не размениваясь на пустяки. И последний, восьмой признак неудачника - пренебрежение семьёй. Удачливый же человек, напротив, черпает силы в семье, а заработанные деньги тратит не только на себя, но и на своих близких. Именно поэтому дети состоятельных людей с ранних лет получают всё, а бедняки приучают своих детей к лишениям, считая, что это научит их ценить деньги. В итоге же дети богатых людей привыкают быть удачливыми и жить в роскоши, а дети бедных - жить в нищете.