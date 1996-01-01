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Богатым быть не стыдно, а приятно
Вы наверняка замечали, что есть множество людей, которые работают не покладая рук, но при этом влачат жалкое существование. Деньги как будто бы обходят их стороной. Возможно, и вы сами относитесь к этой категории людей, и не можете понять, в чём же причина такого положения дел. А причина проста - ошибочные убеждения о деньгах, которые сидят в вашей голове! Об этом пишет "Рокфеллер.Ru".
Корни этих убеждений стоит искать в прошлом. Несмотря на то, что рабская психология и неадекватное отношение к деньгам ушли в прошлое, до сих пор вокруг нас полно бабушек и дедушек, которые продолжают вдалбливать в сознание окружающих ошибочные утверждения о деньгах. Они прочно осели в их сознании, а с их помощью и в сознании миллионов людей и мешают обрести богатство и счастье.
Чтобы бороться с врагом, его надо изучить. Давайте изучим ошибочные утверждения о деньгах и навсегда выбросим их из своего сознания!
Первое ошибочное убеждение - большие деньги достаются только тяжким трудом. Если это утверждение засело в вашей голове, вы всю жизнь будете выполнять тяжёлую работу и получать мизерную зарплату. Такой установкой вы сами блокируете для себя возможность зарабатывания больших денег. На самом деле заработать большие деньги очень легко - надо только впустить эту мысль в своё сознание и включить ум для их зарабатывания!
Второе ошибочное убеждение - деньги в жизни не главное. И это утверждение мешает вам впустить в свою жизнь деньги, а с ними и счастье! Деньги - это своеобразное мерило вашей ценности для Абсолюта. И если у вас нет денег - значит, вы ничего не стоите. Поверьте, деньги очень большая ценность! При помощи денег вы можете получить все удовольствия, которые дарит нам жизнь, и подарить счастье своим любимым и близким.
Третье ошибочное убеждение - деньги портят человека. Если вы так считаете - вы в корне неправы. Все миллионеры и миллиардеры - умные и самодостаточные люди. В них гораздо меньше зла, чем в озлобленных бомжах или алкоголиках.
Не менее сомнительно и четвёртое утверждение - честным трудом денег не заработаешь. Напротив, именно таким образом и зарабатываются огромные состояния. Полезное дело, нужное людям, всегда приносит большие деньги своему основателю.
Пятое ошибочное убеждение о деньгах - стыдно быть богатым, когда вокруг нас столько нищих. Напротив, богатым быть приятно! Вы можете позволить себе путешествовать, наслаждаться жизнью, заботиться о своих близких. А в том, что большинство людей вокруг нас бедняки, - только их вина. Каждый сам творец своей судьбы.
Шестое неверное убеждение о деньгах - если деньги есть, их надо сохранить на "чёрный" день. Зачем же так поступать? Напротив, деньги нужно вкладывать в дело, и тогда они будут делать ещё больше денег. И "чёрный" день не наступит никогда!
И, наконец, самое распространённое и самое мерзкое ошибочное убеждение - нищим родился, нищим и помру - против судьбы не попрёшь! Отличный способ переложить ответственность за свою жизнь на внешние обстоятельства. Так рассуждают те, кто не хочет ничего делать. На самом деле, как показывает практика, большинство всемирно известных миллиардеров - выходцы из бедных семей.
Как же бороться с этими пагубными предубеждениями? Да очень просто! Замените их в своём сознании на прямо противоположные, и повторяйте их про себя каждый день!
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