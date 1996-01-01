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На дороги Владивостока бросят 400 миллионов рублей
Во Владивостоке, как и во всей России, две главные беды. Одна из них - дороги. И вот с этой бедой идет постоянная борьба - только на "текущий" и ямочный ремонт в этом году изначально было выделено 100 млн руб. И первые такие работы начались еще в марте, как только городские дороги начали отходить от зимнего оледенения. Ну а продолжать их зам. главы администрации Владивостока Сергей ЧЕРКАСОВ обещал вплоть до окончания теплого сезона, оперативно реагируя на каждую новую яму на городских дорогах.
В этом году, как отмечал, отчитываясь перед краевыми депутатами, глава администрации Владивостока Игорь ПУШКАРЕВ, в планах мэрии ремонт главных улиц, реконструкция центральных развязок. Это позволит разгрузить сеть дорог. Серьезное внимание уделяется внутриквартальным дорогам во всех районах города. Всего запланировано отремонтировать 30 км дорог и выставить 50 км крепкого гранитного бордюра. Брошенный в прошлом году на "большой дорожный ремонт" 1 млрд руб. был использован недостаточно эффективно. Во-первых, недоосвоен на 75,5 млн руб., а во-вторых, весна показала, что качество прошлогоднего ремонта, поскольку делали его при низких температурах, оказалось невысоким, а потому потребовались значительные переделки. В частности, на участке по ул. Маковского, где капитальным ремонтом занимается ОАО "Примавтодор" с субподрядчиками.
И на этот год задачи перед дорожниками во Владивостоке стоят довольно большие. Необходимо освоить остатки прошлогодних средств и выделенные в июне Законодательным собранием края "трансфертные" 300 млн руб. Причем основные работы по реконструкции дорог в рамках подготовки к саммиту 2012 г. должны быть проведены на участке дороги от ст. Седанка до моста через б. Золотой Рог. Предполагается начало реконструкции дорожной сети о. Русский.
В настоящее время проектировщики частично закончили ряд наиболее актуальных проектов по реконструкции дорожной сети г. Владивостока. На эти цели в нынешнем году им было выделено 63 млн руб. По некоторым из объектов реконструкции строителям предполагается поработать уже в этом году. В частности, по дороге от фабрики "Заря" до п. Горностай.
Все эти задачи, конечно, не идут ни в какое сравнение с тем, что под эгидой краевой администрации в городе должно развернуться строительство новой федеральной трассы от Аэропорта в г. Артеме до о. Русский. Причем на участке от п. Новый до б. Патрокл, как заявил губернатор Приморья Сергей ДАРЬКИН, эта и все другие новые дороги во Владивостоке теперь будут строиться на прочном бетонном основании, что гарантирует их высокое качество и долголетие.
Начальник отдела подготовки проектов Управления содержания жилищного фонда и городских территорий администрации Владивостока Сергей АЛЕКСАНДРОВ отмечает, что к июлю было освоено порядка 30 млн руб. на аварийный ремонт, 90 млн - на текущий и 70 млн - на придомовые территории и межквартальные проезды.
В списке улиц, которые в этом году будут отремонтированы, - Крыгина, участки пр-та "Красного знамени", Иманская, Авроровская, Котельникова, Каплунова, Спортивная и пр. Причем в большинстве случаев будут укладываться гранитные бордюры, попутно вестись ремонт пешеходных тротуаров с художественным мощением брусчаткой в центральных районах города и пр. сопутствующие работы. Он особо отметил, что интенсивное разрушение городских дорог на сегодня связано с большим потоком грузов, перемещаемых большегрузными машинами со значительным превышением нагрузки на ось в связи с подготовкой к форуму АТЭС 2012 г.
Когда в июне в ЗС Приморского края решался вопрос о выделении дополнительных средств на дороги Владивостока, вице-спикер Джамбулат ТЕКИЕВ усомнился в том, что в этом году их ремонт будет завершен в срок - до морозов. Однако глава администрации Владивостока Игорь Пушкарев заверил, что уже в августе будут подведены итоги соответствующих тендеров, а к середине ноября дорожники должны будут выполнить все намеченное.
Будем надеяться, что как думцам обещано, так и будет. Лишь бы очередные тайфуны в августе-сентябре не смыли с дорог плоды праведных трудов дорожников, которые даются городу с невероятным трудом.
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