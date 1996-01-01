В приморском интернете придется следить за своими высказываниями

Руководство Приморского края, опасаясь повторения масштабных акций протеста в конца 2008 - начала 2009 года, решило взять под контроль интернет. Соответствующее обращение к интернет-сообществу прозвучало на Третьем приморском интернет-форуме "ПРИФ-2009", который состоялся на днях во Владивостоке.

Начальник департамента связи и информатизации администрации Приморья Алексей ЩУРОВ заявил участникам, что за теми "нехорошими событиями" стояли экстремисты, которые посредством SMS-рассылок и интернет-форумов подстрекали людей выходить на улицы, призывали к свержению государственного строя и т. п., пишет "Новая газета".

Он призвал "построить надежный заслон по предотвращению подобных выходок в интернете", а также предложил "организовать совместный совет, который бы регулярно собирался и вырабатывал меры, позволявшие остудить пыл этих людей". По его словам, в Приморье уже действуют спецподразделения в структуре краевых управлений УВД и ФСБ, которые отслеживают появление подобных материалов в интернете. Также вплотную занимается этим вновь созданное подразделение внутри краевого управления Роскомнадзора. Подозрительные материалы изымаются из Сети и подвергаются лингвистической экспертизе, для чего совет усилен профессурой с филфаков приморских вузов.