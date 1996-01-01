По террористам пройдутся танками

На станции Гродеково прошла погрузка на китайский воинский железнодорожный эшелон российских войск, которые примут участие в совместных антитеррористических учениях РФ и КНР "Мирная миссия-2009" на китайской территории. Об этом сообщил помощник главкома Сухопутных войск полковник Игорь КОНАШЕНКОВ.

"Всего китайская сторона подаст на станцию Гродеково пять железнодорожных эшелонов в составе более 150 платформ и вагонов. На них будет погружено в общей сложности более 160 единиц различной военной техники, включая около 70 танков, БМП и БТР", - сказал Конашенков. Он напомнил, что от российской стороны в учениях принимают участие усиленный мотострелковый батальон и десантно-штурмовая рота со штатным вооружением и военной техникой Дальневосточного военного округа.

"Весь личный состав,техника и вооружение российских войск должны быть сосредоточены в районе учений "Мирная миссия-2009" близ населенного пункта Байчен на общевойсковом полигоне Таонань Шеньянского военного округа", - отметил помощник главкома.

Конашенков также сообщил, что в учениях с российской стороны примет участие в общей сложности около 1 тыс. 300 военнослужащих. В маневрах задействована и авиационная составляющая: около 20 летательных аппаратов (самолеты военно-транспортной авиации Ил-76, штурмовики Су-25, фронтовые бомбардировщики Су-24, истребители Су-27, вертолеты Ми-8). "Все российские самолеты и вертолеты к исходу 13 июля совершат перелет с российской территории на аэродром Цицикар на китайской территории. Стратегическая авиация в учениях принимать участие не будет", - отметил Конашенков. Он напомнил, что на паритетной основе с китайской стороны в учениях будет задействовано примерно такое же количество военнослужащих, военной техники и вооружения, сообщает "Интерфакс".