Человек со стаканом

В галерее PORTMAY открылась коллективная выставка "Хорошо сидим", посвященная водке и застолью в русской жизни. Около 50 произведений 20 приморских художников, представленных в разных жанрах - сюжетная картина, портрет, пейзаж, натюрморт и лубок, - демонстрируются до 24 мая.

Оглядываясь на русскую историю, на историю русского пьянства, становится ясно, что иной свободы, кроме той, что явилась народу в образе водки и застолий, нам, похоже, пока что увидеть не удалось. Свободы здесь и сейчас, свободы как праздника, чуда и преображения - вот чего осознанно или бессознательно по причине уже выпитого желал любой гуляка, сжимавший в руке дореволюционную чарку или советский граненый стакан. В советскую эпоху, особенно на ее излете, пьянствовать водку стало делом чести, совести и ума. Такое впечатление, что советская власть просто-напросто была пропита народом. Бог знает, с умыслом или без. Водка и застолье в творчестве поэтов и художников стали приобретать значение некоего кода русской жизни в целом.