Дальполиметалл получит 300 млн

ОАО "ГМК Дальполиметалл" получит первый транш кредита размером 150 млн рублей. Эта мера поддержки позволит в полном объеме обеспечить работу технологической схемы горно-металлургического комплекса и уже в мае выпустить конечную продукцию.

Общий размер кредита, который предприятию выдаст Сбербанк России, - 300 млн рублей. С ходатайством в поддержку ОАО "ГМК Дальполиметалл" выступила администрация Приморского края. При участии банков была выработана схема запуска предприятия. Ее реализация предполагает поэтапный выход на полную рабочую неделю всех сотрудников.