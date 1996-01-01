Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
День города отметили национальными кушаньями
В рамках празднования 149-го дня рождения города Владивостока на выходных было проведено большое количество мероприятий. Одно из наиболее масштабных - ярмарка блюд национальных кухонь, которая работала на верхней площадке Спортивной гавани 4 июля.
С 14 до 17 часов все желающие могли угоститься национальными блюдами разных народов мира. Угощения были представлены в широчайшем ассортименте. На ярмарке были блюда русской, украинской, белорусской, армянской, узбекской, таджикской, азербайджанской, татарской и корейской кухонь. Над палатками, выстроенными в ряд, помещались соответствующие вывески. На прилавках были разложены яства: плов, шашлыки, пирожки, хачапури, вареники, блины и многое другое. Улыбающиеся палаточники, облаченные в яркие национальные одежды, предлагали за небольшую плату отведать эти блюда.
- Эта ярмарка - ежегодная, традиционно проводится по таким значимым праздникам, как день города, день края. Сегодня также на сцене запланировано выступление национальных творческих коллективов, - сказал член Совета Ассамблеи народов мира Эдик Киракосян.
Пока народ удовлетворял раззадоренный гуляньями аппетит, слух и зрение людей услаждал украинский народный хор им. А. Криля "Горлица", который в 2009 году отмечает свое 30-летие. Веселые женщины в сарафанах водили хоровод и пели народные украинские песни. Рядом с украинской палаткой обретался А.П. Данильченко, генеральный консул Украины в Приморском крае. Он и поведал несколько фактов о выступающем ансамбле, а также поделился своими размышлениями по поводу ярмарки.
- Народный хор "Горлица" очень популярен во Владивостоке, со своим богатым репертуаром они часто выступают на разных мероприятиях. Сегодня они поют на ярмарке национальных кухонь. По обыкновению, это был кулинарный конкурс, и именно украинская кухня постоянно оказывалась в нем победителем, так как украинская еда, наравне с украинскими песнями, очень близка людям Приморья. - С патриотической гордостью сообщив этот факт, консул продолжал: - В этом году ярмарка проходит здесь, хотя раньше она традиционно проводилась на Центральной площади. Кроме того, сегодня это не конкурс, а просто некое кулинарное соперничество разных народов, без подведения официальных итогов.
Новости тематики
- В Правительство РФ внесен проект программы подготовки кадров для ключевых отраслей экономики Дальнего Востока
- Бурейская и Зейская ГЭС продолжают сдерживать паводок на Дальнем Востоке
- Сахалинцев становится больше
- Дальневосточники пожаловались Путину на невыносимые условия жизни в регионе
- Бизнес-гороскоп: Козерогам не помешает изрядная доля упрямства
- Новые кураторы Дальнего Востока продолжат наступать на старые грабли
- Гонка под знаком ННК
- Индекс промышленного производства в Приморье вырос более чем на 13 процентов
- В Ванино образовалась "пробка" из 200 железнодорожных вагонов, предназначенных для Сахалина
- Второй Bentley, конфискованный у Хорошавина, ушел с молотка
Новости раздела
- В Правительство РФ внесен проект программы подготовки кадров для ключевых отраслей экономики Дальнего Востока
- На Камчатке День вулкана будут отмечать три дня
- Названа сама необычная идея по освоению "дальневосточного гектара"
- Бурейская и Зейская ГЭС продолжают сдерживать паводок на Дальнем Востоке
- В Хабаровске амурский тигр попал в центр внимания экспертов из восьми стран
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- В Якутии более 9 тысяч человек приняли участие в обряде встречи солнца
- Статистика не дает корректного представления о масштабах оттока населения с Дальнего Востока
- Дальнему Востоку нужен совершенно другой МРОТ
- Дальнему Востоку добавят субсидии на авиаперевозки
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экзамен на получение водительских прав станет намного сложнее
- Во Владивостоке снова закроют мосты
- "Капитан Хлебников" попал в осаду
- На острове Русском можно будет объесться морепродуктов
- "Это настоящая золотая жила"
- Бизнес теперь точно не будет брать на работу предпенсионеров
- Доллар может взлететь на отметку 90 рублей
- Приморцы принесли России ущерб на 50 миллионов рублей
- Президент России Владимир Путин собирается во Владивосток
- Корейский мини-кроссовер стал хитом продаж в Приморье