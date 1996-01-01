День города отметили национальными кушаньями

В рамках празднования 149-го дня рождения города Владивостока на выходных было проведено большое количество мероприятий. Одно из наиболее масштабных - ярмарка блюд национальных кухонь, которая работала на верхней площадке Спортивной гавани 4 июля.

С 14 до 17 часов все желающие могли угоститься национальными блюдами разных народов мира. Угощения были представлены в широчайшем ассортименте. На ярмарке были блюда русской, украинской, белорусской, армянской, узбекской, таджикской, азербайджанской, татарской и корейской кухонь. Над палатками, выстроенными в ряд, помещались соответствующие вывески. На прилавках были разложены яства: плов, шашлыки, пирожки, хачапури, вареники, блины и многое другое. Улыбающиеся палаточники, облаченные в яркие национальные одежды, предлагали за небольшую плату отведать эти блюда.

- Эта ярмарка - ежегодная, традиционно проводится по таким значимым праздникам, как день города, день края. Сегодня также на сцене запланировано выступление национальных творческих коллективов, - сказал член Совета Ассамблеи народов мира Эдик Киракосян.

Пока народ удовлетворял раззадоренный гуляньями аппетит, слух и зрение людей услаждал украинский народный хор им. А. Криля "Горлица", который в 2009 году отмечает свое 30-летие. Веселые женщины в сарафанах водили хоровод и пели народные украинские песни. Рядом с украинской палаткой обретался А.П. Данильченко, генеральный консул Украины в Приморском крае. Он и поведал несколько фактов о выступающем ансамбле, а также поделился своими размышлениями по поводу ярмарки.

- Народный хор "Горлица" очень популярен во Владивостоке, со своим богатым репертуаром они часто выступают на разных мероприятиях. Сегодня они поют на ярмарке национальных кухонь. По обыкновению, это был кулинарный конкурс, и именно украинская кухня постоянно оказывалась в нем победителем, так как украинская еда, наравне с украинскими песнями, очень близка людям Приморья. - С патриотической гордостью сообщив этот факт, консул продолжал: - В этом году ярмарка проходит здесь, хотя раньше она традиционно проводилась на Центральной площади. Кроме того, сегодня это не конкурс, а просто некое кулинарное соперничество разных народов, без подведения официальных итогов.