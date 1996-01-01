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Владивосток отметил День рождения

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

149-ю, предъюбилейную годовщину любимого города встретили владивостокцы на прошлой неделе. Субботний концерт на площади Борцов революции собрал разные поколения горожан.

Концертная программа состояла из выступлений лучших городских и приморских групп : "Порто Франко", "Сфинкс", "Луна Парк", "Ураган", "Team", "Coin", "Boloney" "Mari Mari". Концерт интересовал не только ценителей их творчества, но и всех желающих повеселиться. Толпа дружно покачивалась под знаменитую "Песню про зайцев" в новом рок - исполнении "Луна Парка", подпевала этой же группе, когда она исполняла композицию "Мумий Тролля" "Владивосток 2000".

Подрастающее поколение тоже вдоволь развлеклось. На площади для самых маленьких жителей Владивостока установили качели, веселый клоун развлекал детей, ловко скручивая из воздушных шаров чудных зверей, лошади как всегда были готовы прокатить ребят.

Достойным завершением праздника стал салют, который радовал горожан даже сквозь туман.

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