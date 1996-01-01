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Кадры "Любимого города"

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

С 1 июля во Владивостоке проходит фотофестиваль "Любимый город", посвященный Дню рождения города. Фотографии участников разного возраста и уровня профессиональной подготовки размещены в Доме офицеров флота и музее Дальневосточного государственного университета.

В фестивале, ставшем традиционным, принимают участие и профессионалы и фотолюбители. Мария Шульгина, Илья Грабовенко, Евгения Кирсанова - эти мастера фотоискусства постоянно участвуют и побеждают в международных конкурсах. Принимает участие в выставке и самый известный фотокорреспондент Владивостока Виталий Аньков. Другие талантливые и известные фотографы, такие как Юрий Луганский, Виктор Хмелик, Андрей Ефимов, Илья Грабовенко, Николай Кузнецов, Валерий Токарский, Сергей Кирьянов и другие, тоже представили свои работы в разных номинациях фестиваля: "Город у моря", "Владивосток - глазами детей", "Город - мой современник", "Свободная тема". Среди 110 участников выставки немало дебютантов, например, Олег Четверкин, который только что окончил медицинский институт. Двенадцатилетний Алексей Смирнов - самый молодой фотограф "Любимого города" тоже принимает участие в традиционном празднике фотоискусства впервые.

На выставке представлено большое количество экспериментальных и новаторских фотографий - уникальных произведений искусства. "Фотография" переводится с греческого как "светопись", и настоящий талант фотохудожника в том, чтобы уловить и запечатлеть момент, написанный светом. Работы участников фестиваля существуют скорее для того, чтобы ими любоваться, а не размещать их на страницах газет и журналов. Кстати, изначально выставка планировалась с 1 по 15 июля, но по просьбам зрителей ее продлили до двух месяцев, так что все желающие смогут восхищаться "Любимым городом" до конца лета.

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