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Новая библиотека - в подарок городу

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

2 июля во Владивостоке, после капитального ремонта, открылась муниципальная библиотека №6.

Библиотека на улице Калинина, 21 - одна из старейших в городе. Формирование книжного фонда началось в 1938 г., на сегодняшний день он представляет собой уникальное собрание, включающее в себя лучшие издания русской и зарубежной классики, детской литературы, произведения современной литературы, многообразные справочные издания, энциклопедии и словари.

Обо всех новшествах нам рассказала заведующая библиотекой № 6 Трунова Анна Михайловна:

"После капитального ремонта, финансируемого из бюджета города, библиотека стала очень уютной, светлой и комфортной. Современная компьютерная техника с электронной базой данных позволяет быстро найти нужную информацию или книгу. Скоро у всех читателей появится возможность доступа в Интернет. В абонементе можно взять от 3 до 5 книг на срок до 30 дней с возможностью продления. Движение книжного фонда у нас происходит постоянно. Сейчас в библиотеке порядка 70 тыс. книг.

Читальный зал необычный: он не будет полностью заставлен столами. Большие компании могут расположиться на мягких диванчиках. Просторные помещения, удобная мебель - всё это делает пребывание в библиотеке более комфортным. Стеллажи находятся в открытом доступе, то есть любой посетитель читального зала может сам выбрать для себя книгу или журнал.

После ремонта у нас появился просторный конференц-зал. Он рассчитан на 70 посадочных мест, но может вместить гораздо больше, и оснащен современной медиа-техникой. В Первомайском районе ничего подобного больше нет. Библиотека много внимания уделяет организации интересного и полезного досуга детей и школьников. На творческих вечерах, праздниках, краеведческих встречах с читателями приглашаются интересные, творческие, известные люди нашего города. С таким конференц-залом мы способны организовывать любые встречи и презентации на разных уровнях.

Два помещения ещё не доработаны. В них у нас планируется организовать школу чтения для малышей. Здесь будут заниматься дошкольники и школьники младших классов. Это достаточно просторные и уединенные помещения, которые будут оборудованы специальной удобной и безопасной мебелью. Мы учим детей любить сказку, слово, литературу. Помогаем ребенку развиваться творчески. У нас очень хороший фонд детской литературы.

Большая часть посетителей - из Первомайского района. Но нам очень хочется, чтобы в нашу большую, уютную библиотеку приезжали читатели из других районов города".

Хочется отметить, что сейчас библиотека - это центр развития личности. Здесь можно познакомиться с литературой родной страны и мира, узнать много интересного, развить в себе творческие способности. А это очень важно для того, чтобы стать современным образованным человеком.

Зарегистрироваться в библиотеке можно, предъявив паспорт, а ребенка регистрируют с паспортом родителя.

Библиотека №6 (ул. Калинина, 21) работает с 10 до 18 часов, с выходными по воскресеньям и понедельникам. Тел. (4232)27-84-10.

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