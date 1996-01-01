Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Гороскоп на 10 - 16 июля
ОВНЫ (21 марта-20 апреля) уйдут с головой в работу. Вы проявите интерес ко многим делам. Ваше участие во всем происходящем будет отмечено окружающими. Вместе с тем вы станете весьма загадочной личностью для многих. К вам будут тянуться друзья и единомышленники. Возрастет природный шарм, умение быть обаятельными. Для одних это проявится во внешности, другие будут неотразимы в своем красноречии. Проблема родственника вновь будет волновать ваше сердце. В личной жизни предстоит задуматься о своей роли. У Овнов, чье сердце свободно, наметится новый всплеск чувств. У мужчин-семьянинов могут иметь место сложные конфликты, неприязнь по отношению к партнерше, разочарование. Вы склонны к разрыву отношений.
ТЕЛЬЦЫ (21 апреля-21 мая) проявят пассивность по отношению к тем, кто нуждается в вас. Ваши мысли будут далеки от чужих проблем. Вместе с тем вы будете стараться проявить свои лучшие качества на людях, стремясь завоевать расположение высокопоставленной персоны. В работе наметится значительный сдвиг. Предстоит много работы, в том числе и рутинного свойства. В этот период перемен не произойдет, но вы будете нацелены на получение положительных результатов своей деятельности. И ожидания оправдают себя. Вам не удастся расслабиться. Часто это будет зависеть от поведения деловых партнеров, коллег, соседей. Звезды предостерегают вас от краж.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня) непременно захотят поделиться своими радостями с другими. Эмоциональный подъем требует общения и еще раз общения. Вы будете чувствовать себя плохо, оказавшись в полном одиночестве. Поэтому встречи с друзьями, застолья, беседы продлят ваш оптимистически настрой. При этом вы будете быстро улавливать суть любых вопросов, связанных с деловой стороной жизни. Профессиональные качества проявятся в полной мере. Удачны переговоры с новыми людьми, подписание важных бумаг, заключение контрактов. Вы будете легко ориентироваться в запутанных ситуациях. Вы узнаете новость, которая ошеломит вас. Денежный аспект будет тревожить вас.
РАКИ (22 июня-22 июля) намерены продолжить свои действия в заданном направлении. У вас появятся новые планы относительно прежних идей. Предстоит принимать важное решение. В недавнем прошлом подобная ситуация даже расстроила бы вас, а теперь вы способны видеть в ней оптимистичное начало. Предстоит принимать участие в переменах на работе. От вашей позиции будет зависеть многое и даже судьба кого-то из сотрудников. Вновь вы будете ощущать нехватку времени. Сложной будет ситуация у кого-то из друзей. Предстоит выступить в роли миротворца. Помогая другим, вы будете испытывать необходимость сосредоточиться на собственных проблемах. Финансовый аспект будет развиваться по нарастающей.
ЛЬВЫ (23 июля-22 августа) не будут принимать рассуждения и советы других, даже если нуждаются в этом. Вы нуждаетесь в ощущении самостоятельности, независимости. Это станет основной идеей ваших действий. Любое влияние извне будет расценено вами как попытка подавления вашей индивидуальности. Вообще вы слишком болезненно станете реагировать на чужие оценки вашей деятельности или критику в свой адрес. Для многих наступает время значительных изменений в области чувств, привязанностей. Вы будете чувствовать спад оптимизма, энергетическую усталость. Беспокойство о возврате долга будет постоянным.
ДЕВЫ (23 августа-22 сентября) почувствуют усталость, невозможность уйти от излишней ответственности. Временные нагрузки на работе переходят в разряд постоянных. Понадобится ваш профессиональный опыт в решении проблем кого-то из членов семьи. Вы сумеете по достоинству оценить влияние контактов и нужных связей. Актуальными становятся способности мастерить что-либо собственными руками, проявление себя в организаторских и направляющих действиях. Вас могут беспокоить чужие высказывания. Обида становится спутником вашего настроения. В эти дни вы получите важную информацию, письмо. Возможно повышение и выход на новый профессиональный уровень. Некоторые могут сменить работу на более удачную.
ВЕСЫ (23 ентября-23 октября) непременно захотят удивить других собственным мастерством. Вы нуждаетесь в похвалах. Вам необходимо, чтобы вас заметили. Проявится талант врачевателя, психолога. Во всяком случае, ваше горячее участие в судьбе кого-то из близких изменит ситуацию к лучшему. А вашими советами нельзя не воспользоваться. Вы способны нести знания и опыт другим людям практически бескорыстно. Будет велико влияние чужих авторитетов, устоявшихся догм. Иногда это станет поводом для небольшого конфликта с близким другом. Но вам необходимо чувство такта, чтобы не обидеть других.
СКОРПИОНЫ (24 октября-22 ноября) будут помогать родственникам, принимая участие в решении сложных вопросов. Особое значение будет иметь возвращение к своим корням, влияние фамилии или старых названий. Ностальгия по прошлым событиям и чувствам неожиданно принесет вам обновление. Возможность возобновить старые отношения на новом уровне будет желательной для вас. Финансовый вопрос решать вам. Возврат долгов приобретает философский характер. У одних это выразится в деньгах, у других - в выполнении давних обязательств. Вас будет окрылять и вдохновлять тот успех, с которым вы связывали свое продвижение вперед. Внимание будет сосредоточено на карьере, работе. Могут огорчить отношения с коллегами. Вокруг вас будут группироваться не совсем надежные люди.
СТРЕЛЬЦЫ (23 ноября-21 декабря) будут нацелены на получение желаемых результатов. В вашей жизни будет много вопросов, на которые пока не найдется ответов. Но в эти дни судьба вновь будет возвращать вас к пережитому. Вы узнаете много интересных новостей. Информация захлестнет вас. Вы станете сравнивать тот образ жизни, который остался позади, с намечающимися перспективами. Предстоит обсуждать тему переезда, перемены личного статуса. Наметится тенденция к возобновлению старых занятий. Звезды рекомендуют обратить внимание на здоровье: не исключен рецидив недавнего недомогания. В личной жизни вы слишком таинственны и притягательны. На почве ревности вероятен громкий конфликт.
КОЗЕРОГИ (22 декабря-18 января) могут получить удар от коллег по работе или деловых партнеров. Неприятность ситуации - в ее неожиданности. Обида и неясное ощущения несправедливости не оставят вас. Вы будете болезненно реагировать на успехи коллег и друзей. И хотя в создавшихся условиях не будут затронуты и никак не пострадают ваши личностные качества, вы станете вынашивать планы отмщения. Вас также будут волновать некие события, связанные с родственником. Будете оказывать поддержку, участвовать в организации сложных вопросов по переговорам и улаживанию нужных связей. Финансовый вопрос будет стоять острее, чем прежде.
ВОДОЛЕИ (19 января-18 февраля) могут проявить неразумность в тратах. Сделанные в эти дни покупки и приобретения вскоре могут разочаровать вас полностью. Возможно нарушение отношений с коллегами по работе или соседями. Дискомфорт и отсутствие радости будут сопровождать вас долгое время. Вы не почувствуете себя лучше, даже если вашим недавним планам будет суждено сбыться. Порадует женщина, с которой вы имели деловые контакты в прошлом. Возможен подарок, интересная информация. Подозрения и смутная тревога будут беспокоить вас относительно вашего партнера. Между супругами "пробежит черная кошка". Вы почувствуете себя обманутыми. Остро встанет вопрос дальней поездки или командировки.
РЫБЫ (19 февраля-20 марта) полностью устранятся от дел, имеющих отношение к прошлой профессии или деловому сотрудничеству. Наметится обновление в партнерских взаимоотношениях. Вы склонны утаивать что-то от других, вести скрытый образ жизни, преследуя свои цели. Вас будут раздражать просьбы коллег и их проблемы. Вы будете физически ощущать зависть и недоброжелательство, остро реагируя на происходящее. На самом деле вам трудно угодить из-за неустойчивости вашего настроения. Появится склонность копаться в старых обидах. Вам необходимы друзья, чтобы благодарно выслушивать ваши монологи. Отношения с партнером будут и тяготить вас, и лишать покоя. Остерегайтесь краж.
Астролог - Александр Ремпель
Новости тематики
- Для присоединения Забайкалья и Бурятии к Дальнему Востоку создадут новый административный орган
- На Дальнем Востоке по желанию сельчан введён "сухой" закон
- Выход США из договора по РСМД может заставить власти перенести столицу в Сибирь или на Дальний Восток
- Названы 13 известных имен для главного аэропорта Амурской области
- Владивосток все-таки будет столицей Дальнего Востока
- Реализуются мечты и идеалы народа
- На Сахалине отработала "Медиашкола: Дальневосточный репортер"
- Дома жителей Дальнего Востока оснащают современными средствами обнаружения пожара
- В Приморье в пострадавших от паводка районах открыты "горячие линии"
- Правила - для того, чтобы их выполнять
Новости раздела
- Колыма готовится встретить корякский Новый год "Туйгивин"
- После выборов губернатора Приморье может заметно расшириться
- Для присоединения Забайкалья и Бурятии к Дальнему Востоку создадут новый административный орган
- На Дальнем Востоке по желанию сельчан введён "сухой" закон
- "Берингия-2019" пойдет по западному побережью Камчатки
- Стоимость "космического" тура на "Восточный" начинается от 6500 рублей и зависит от спроса
- Выход США из договора по РСМД может заставить власти перенести столицу в Сибирь или на Дальний Восток
- На Камчатке более 900 туристов посетили заповедник "Командорский" в 2018 году
- На Сахалине строят школы будущего
- Дни Дальнего Востока состоятся в Москве во второй раз
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Рассыпающаяся империя Ли Дэмина
- После выборов губернатора Приморье может заметно расшириться
- В Хабаровском крае наступает эра "просвещенного абсолютизма"
- У экс-мэра столицы Приморья свое мнение, как назвать аэропорт Владивостока
- В Кавалерово открылся первый супермаркет
- "Дело китообразных": Часть косаток и белух должна была "внезапно" погибнуть
- Экс-мэра Владивостока возмутила идея присвоить аэропорту чье-то имя
- Избирком Приморья окончательно отказался регистрировать Ищенко кандидатом в губернаторы
- Рыбаки Приморья и жители притоков Амура остались без осенней кеты
- В суд ушло громкое дело о хищении 180 миллионов