Гороскоп на 10 - 16 июля

ОВНЫ (21 марта-20 апреля) уйдут с головой в работу. Вы проявите интерес ко многим делам. Ваше участие во всем происходящем будет отмечено окружающими. Вместе с тем вы станете весьма загадочной личностью для многих. К вам будут тянуться друзья и единомышленники. Возрастет природный шарм, умение быть обаятельными. Для одних это проявится во внешности, другие будут неотразимы в своем красноречии. Проблема родственника вновь будет волновать ваше сердце. В личной жизни предстоит задуматься о своей роли. У Овнов, чье сердце свободно, наметится новый всплеск чувств. У мужчин-семьянинов могут иметь место сложные конфликты, неприязнь по отношению к партнерше, разочарование. Вы склонны к разрыву отношений.

ТЕЛЬЦЫ (21 апреля-21 мая) проявят пассивность по отношению к тем, кто нуждается в вас. Ваши мысли будут далеки от чужих проблем. Вместе с тем вы будете стараться проявить свои лучшие качества на людях, стремясь завоевать расположение высокопоставленной персоны. В работе наметится значительный сдвиг. Предстоит много работы, в том числе и рутинного свойства. В этот период перемен не произойдет, но вы будете нацелены на получение положительных результатов своей деятельности. И ожидания оправдают себя. Вам не удастся расслабиться. Часто это будет зависеть от поведения деловых партнеров, коллег, соседей. Звезды предостерегают вас от краж.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня) непременно захотят поделиться своими радостями с другими. Эмоциональный подъем требует общения и еще раз общения. Вы будете чувствовать себя плохо, оказавшись в полном одиночестве. Поэтому встречи с друзьями, застолья, беседы продлят ваш оптимистически настрой. При этом вы будете быстро улавливать суть любых вопросов, связанных с деловой стороной жизни. Профессиональные качества проявятся в полной мере. Удачны переговоры с новыми людьми, подписание важных бумаг, заключение контрактов. Вы будете легко ориентироваться в запутанных ситуациях. Вы узнаете новость, которая ошеломит вас. Денежный аспект будет тревожить вас.

РАКИ (22 июня-22 июля) намерены продолжить свои действия в заданном направлении. У вас появятся новые планы относительно прежних идей. Предстоит принимать важное решение. В недавнем прошлом подобная ситуация даже расстроила бы вас, а теперь вы способны видеть в ней оптимистичное начало. Предстоит принимать участие в переменах на работе. От вашей позиции будет зависеть многое и даже судьба кого-то из сотрудников. Вновь вы будете ощущать нехватку времени. Сложной будет ситуация у кого-то из друзей. Предстоит выступить в роли миротворца. Помогая другим, вы будете испытывать необходимость сосредоточиться на собственных проблемах. Финансовый аспект будет развиваться по нарастающей.

ЛЬВЫ (23 июля-22 августа) не будут принимать рассуждения и советы других, даже если нуждаются в этом. Вы нуждаетесь в ощущении самостоятельности, независимости. Это станет основной идеей ваших действий. Любое влияние извне будет расценено вами как попытка подавления вашей индивидуальности. Вообще вы слишком болезненно станете реагировать на чужие оценки вашей деятельности или критику в свой адрес. Для многих наступает время значительных изменений в области чувств, привязанностей. Вы будете чувствовать спад оптимизма, энергетическую усталость. Беспокойство о возврате долга будет постоянным.

ДЕВЫ (23 августа-22 сентября) почувствуют усталость, невозможность уйти от излишней ответственности. Временные нагрузки на работе переходят в разряд постоянных. Понадобится ваш профессиональный опыт в решении проблем кого-то из членов семьи. Вы сумеете по достоинству оценить влияние контактов и нужных связей. Актуальными становятся способности мастерить что-либо собственными руками, проявление себя в организаторских и направляющих действиях. Вас могут беспокоить чужие высказывания. Обида становится спутником вашего настроения. В эти дни вы получите важную информацию, письмо. Возможно повышение и выход на новый профессиональный уровень. Некоторые могут сменить работу на более удачную.

ВЕСЫ (23 ентября-23 октября) непременно захотят удивить других собственным мастерством. Вы нуждаетесь в похвалах. Вам необходимо, чтобы вас заметили. Проявится талант врачевателя, психолога. Во всяком случае, ваше горячее участие в судьбе кого-то из близких изменит ситуацию к лучшему. А вашими советами нельзя не воспользоваться. Вы способны нести знания и опыт другим людям практически бескорыстно. Будет велико влияние чужих авторитетов, устоявшихся догм. Иногда это станет поводом для небольшого конфликта с близким другом. Но вам необходимо чувство такта, чтобы не обидеть других.

СКОРПИОНЫ (24 октября-22 ноября) будут помогать родственникам, принимая участие в решении сложных вопросов. Особое значение будет иметь возвращение к своим корням, влияние фамилии или старых названий. Ностальгия по прошлым событиям и чувствам неожиданно принесет вам обновление. Возможность возобновить старые отношения на новом уровне будет желательной для вас. Финансовый вопрос решать вам. Возврат долгов приобретает философский характер. У одних это выразится в деньгах, у других - в выполнении давних обязательств. Вас будет окрылять и вдохновлять тот успех, с которым вы связывали свое продвижение вперед. Внимание будет сосредоточено на карьере, работе. Могут огорчить отношения с коллегами. Вокруг вас будут группироваться не совсем надежные люди.

СТРЕЛЬЦЫ (23 ноября-21 декабря) будут нацелены на получение желаемых результатов. В вашей жизни будет много вопросов, на которые пока не найдется ответов. Но в эти дни судьба вновь будет возвращать вас к пережитому. Вы узнаете много интересных новостей. Информация захлестнет вас. Вы станете сравнивать тот образ жизни, который остался позади, с намечающимися перспективами. Предстоит обсуждать тему переезда, перемены личного статуса. Наметится тенденция к возобновлению старых занятий. Звезды рекомендуют обратить внимание на здоровье: не исключен рецидив недавнего недомогания. В личной жизни вы слишком таинственны и притягательны. На почве ревности вероятен громкий конфликт.

КОЗЕРОГИ (22 декабря-18 января) могут получить удар от коллег по работе или деловых партнеров. Неприятность ситуации - в ее неожиданности. Обида и неясное ощущения несправедливости не оставят вас. Вы будете болезненно реагировать на успехи коллег и друзей. И хотя в создавшихся условиях не будут затронуты и никак не пострадают ваши личностные качества, вы станете вынашивать планы отмщения. Вас также будут волновать некие события, связанные с родственником. Будете оказывать поддержку, участвовать в организации сложных вопросов по переговорам и улаживанию нужных связей. Финансовый вопрос будет стоять острее, чем прежде.

ВОДОЛЕИ (19 января-18 февраля) могут проявить неразумность в тратах. Сделанные в эти дни покупки и приобретения вскоре могут разочаровать вас полностью. Возможно нарушение отношений с коллегами по работе или соседями. Дискомфорт и отсутствие радости будут сопровождать вас долгое время. Вы не почувствуете себя лучше, даже если вашим недавним планам будет суждено сбыться. Порадует женщина, с которой вы имели деловые контакты в прошлом. Возможен подарок, интересная информация. Подозрения и смутная тревога будут беспокоить вас относительно вашего партнера. Между супругами "пробежит черная кошка". Вы почувствуете себя обманутыми. Остро встанет вопрос дальней поездки или командировки.

РЫБЫ (19 февраля-20 марта) полностью устранятся от дел, имеющих отношение к прошлой профессии или деловому сотрудничеству. Наметится обновление в партнерских взаимоотношениях. Вы склонны утаивать что-то от других, вести скрытый образ жизни, преследуя свои цели. Вас будут раздражать просьбы коллег и их проблемы. Вы будете физически ощущать зависть и недоброжелательство, остро реагируя на происходящее. На самом деле вам трудно угодить из-за неустойчивости вашего настроения. Появится склонность копаться в старых обидах. Вам необходимы друзья, чтобы благодарно выслушивать ваши монологи. Отношения с партнером будут и тяготить вас, и лишать покоя. Остерегайтесь краж.

Астролог - Александр Ремпель