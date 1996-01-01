Пресс-служба Отделения ПФР по Приморскому краю информирует о том, что горячая линия" по теме: "Твоя пенсия - в твоих руках" состоится 23 июля 2009 г.

Позвонив в краевое Отделение ПФР по телефону (4232) 498-600, можно будет получить ответы на вопросы, связанные с инвестированием страховых взносов, направленных на накопительную часть пенсии, узнать о том, как вступить в Программу государственной поддержки пенсионных накоплений граждан и выяснить, как влияет "зарплата в конверте" на размер будущей пенсии.

По информации пресс-службы ОПФР.