В Великобритании разработана светящаяся палатка будущего

Используя последние эко-энергетические технологии, палатка Orange Solar Concept Tent позволит отдыхающим поддерживать контакт с природой и прослыть владельцами самого современного гаджета.

Палатка-концепт была разработана Orange совместно с американской компанией "Калейдоскоп" и основывалась на разработках 2003-2004 годов, когда были испытаны палатки под названием Dome. Суть технологии работы палатки заключается в том, что в течение светового дня она сама себя заряжает, а в темное время суток начинает светиться. Таким образом, палатка полностью экологична, а туристам не требуются дополнительные осветительные приборы.