Лондонский курс подземной философии

Пассажиры лондонского метро теперь вместо стандартных сообщений о поломках или задержке поездов услышат афоризмы Жана-Поля Сартра, Альберта Энштейна, Фридриха Энгельса, Йоганна Гете, Махатмы Ганди и других великих мыслителей.

Идея "курса подземной философии" принадлежит художнику Джереми Деллеру, который внес свое предложение в рамках инициативы по содействию пропаганде исскуства в подземке. Новшество уже заслужило одобрение со стороны жителей и гостей столицы Великобритании. Деллер уверен, что трансляция афоризмов поднимет настроение во время поездок. Вместе с тем он подчеркнул необходимость корректного использования цитат в соответствии с ситуацией. "Вероятно, что высказывание Сартра о том, что "ад - это другие (люди)", будет неуместным, если поезд застрял в тоннеле. Но слова Ганди: "жизнь - это не только ее ускорение", успокоят людей в подобной ситуации", - сказал он в интервью Би-би-си.