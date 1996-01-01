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Каждая ситуация - наилучшая
Духовный лидер одной из четырех линий буддизма - его святейшество Кармапа XVII Тринле Тхайе Дордже на прошлой неделе дал два буддийских посвящения "Обещание Бодхисаттвы" и "Посвящение на Миларепу" для своих последователей и просто сочувствующих.
Духовный авторитет Кармапы для буддистов сравним с духовным авторитетом Папы Римского для католиков. Но если вероятность прибытия последнего во Владивосток с поучениями для верующих равна вероятности чуда, то к приезду Кармапы последователи готовились девять лет. Его визит в Россию стал возможен благодаря официальному приглашению главы республики Калмыкия Кирсана Илюмжинова. В этом году республика Калмыкия празднует 400-летие со дня проникновения буддизма на ее территорию. Согласно буддийской традиции, второе воплощение Кармапы - Карма Падши путешествовал по Монголии и современной территории России и давал поучения монгольским племенам, в том числе калмыкам.
Нынешнему Кармапе 26 лет. Он родился в Тибете в 1983 г. и был вывезен в северную Индию сразу после того, как был признан перевоплощением буддийского духовного лидера. На пресс-конференции молодой человек удивил журналистов мудростью и открытостью к общению: "В течение последний двух с половиной недель мы проехали по России, начиная от Санкт-Петербурга. Меня глубоко тронули энтузиазм и теплота людей, я вижу хорошее будущее для буддийских центров этой страны".
- В буддистской традиции считается, что вы сознательно перевоплощаетесь 900 лет. В русской философской традиции считается, что люди со временем не становятся лучше. Вы не разочаровались в своей миссии?
- В понимании учения Будды - каким все является на самом деле - если мы принимаем каждое последующее рождение с мудростью, то мы получаем все больше опыта. С другой стороны, если нам не хватает этой мудрости, то с каждым последующим перерождениям мы все меньше понимаем, что происходит и еще меньше понимаем свою природу. Осознание зависит от того, насколько мы ценим свою жизнь. Лучше придерживаться позитивного взгляда на жизнь, поскольку все что мы делаем, мы несем с собой в следующее перерождение. Моя работа состоит в том, чтобы люди лучше понимали вышесказанное.
- Доступны ли вам такие простые человеческие радости, как чтение книг, просмотр телепередач?
- Да, я любопытен, как и все люди, и получаю от этого удовольствие. Но в положении духовного лидера и со всей предысторией и способом понимания мира, я веду жизнь, отличную от жизни других людей. Конечно, что касается учебы и понимания современных возможностей, я также любопытен, как и все.
- Вы счастливый человек?
- Да, поскольку я сам понимаю драгоценность этого существования. Это большая удача, что я встретился с учением Будды, открывшим мои глаза. Кроме того, опираясь на опыт великих мастеров и учителей, я получаю еще большее вдохновение от жизни. Время - это нечто очень драгоценное и одновременно очень короткое. Пока человек не повзрослел, он не осознает ценность времени и совершает много ошибок. Поэтому я очень признателен, что я встретился с этим учением и осознал ценность времени так рано. Будущее всегда не предсказуемо, но я, как духовный лидер надеюсь, что мне удастся сделать что-то хорошее. В нашей школе у людей много ожиданий на мой счет. Надеюсь, что я смогу их исполнить.
- Как много душевных сил отнимает духовное лидерство?
- Если честно, то в настоящий момент на мне не так много ответственности, я нахожусь в самом начале пути. Со временем ответственности будет все больше. Мне радостно понимать, что я расту как практикующий. К счастью, проверка и испытание моей духовной силы еще впереди. А сейчас у меня такое чувство, что я могу делать все, что захочу.
ДосьеРоссийская Ассоциация буддистов школы Карма Кагью зарегистрирована как национальная религиозная организация, имеет более 70 центров по всей России от Санкт-Петербурга до Сахалина. Как пояснил президент общества Александр Койбагаров, Карма Кагью - традиционный буддизм на этапе перехода из одной культуры в другую: "Когда в очередной раз буддизм переходит из одной культуры в другую, то все тексты переводятся на национальные языки. Это произошло, когда буддизм перешел из Индии в Тибет. То же самое происходит сейчас на западе, буддизм приходит в западные культуры и в том числе в Россию. Буддизм в России традиционен: официально признан указом Елизаветы I в 1741 г. Все, что мы делаем - стараемся дать хорошее некоммерческое предложение современному российскому обществу. Пусть люди учатся делать из обычного сознания, подверженного депрессии, взлетам и падениям, счастливое, спокойное, уверенное. Только такое сознание способно быть любящим, сочувствующим и помогать другим".
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