Каждая ситуация - наилучшая

Духовный лидер одной из четырех линий буддизма - его святейшество Кармапа XVII Тринле Тхайе Дордже на прошлой неделе дал два буддийских посвящения "Обещание Бодхисаттвы" и "Посвящение на Миларепу" для своих последователей и просто сочувствующих.

Духовный авторитет Кармапы для буддистов сравним с духовным авторитетом Папы Римского для католиков. Но если вероятность прибытия последнего во Владивосток с поучениями для верующих равна вероятности чуда, то к приезду Кармапы последователи готовились девять лет. Его визит в Россию стал возможен благодаря официальному приглашению главы республики Калмыкия Кирсана Илюмжинова. В этом году республика Калмыкия празднует 400-летие со дня проникновения буддизма на ее территорию. Согласно буддийской традиции, второе воплощение Кармапы - Карма Падши путешествовал по Монголии и современной территории России и давал поучения монгольским племенам, в том числе калмыкам.

Нынешнему Кармапе 26 лет. Он родился в Тибете в 1983 г. и был вывезен в северную Индию сразу после того, как был признан перевоплощением буддийского духовного лидера. На пресс-конференции молодой человек удивил журналистов мудростью и открытостью к общению: "В течение последний двух с половиной недель мы проехали по России, начиная от Санкт-Петербурга. Меня глубоко тронули энтузиазм и теплота людей, я вижу хорошее будущее для буддийских центров этой страны".

- В буддистской традиции считается, что вы сознательно перевоплощаетесь 900 лет. В русской философской традиции считается, что люди со временем не становятся лучше. Вы не разочаровались в своей миссии?

- В понимании учения Будды - каким все является на самом деле - если мы принимаем каждое последующее рождение с мудростью, то мы получаем все больше опыта. С другой стороны, если нам не хватает этой мудрости, то с каждым последующим перерождениям мы все меньше понимаем, что происходит и еще меньше понимаем свою природу. Осознание зависит от того, насколько мы ценим свою жизнь. Лучше придерживаться позитивного взгляда на жизнь, поскольку все что мы делаем, мы несем с собой в следующее перерождение. Моя работа состоит в том, чтобы люди лучше понимали вышесказанное.

- Доступны ли вам такие простые человеческие радости, как чтение книг, просмотр телепередач?

- Да, я любопытен, как и все люди, и получаю от этого удовольствие. Но в положении духовного лидера и со всей предысторией и способом понимания мира, я веду жизнь, отличную от жизни других людей. Конечно, что касается учебы и понимания современных возможностей, я также любопытен, как и все.

- Вы счастливый человек?

- Да, поскольку я сам понимаю драгоценность этого существования. Это большая удача, что я встретился с учением Будды, открывшим мои глаза. Кроме того, опираясь на опыт великих мастеров и учителей, я получаю еще большее вдохновение от жизни. Время - это нечто очень драгоценное и одновременно очень короткое. Пока человек не повзрослел, он не осознает ценность времени и совершает много ошибок. Поэтому я очень признателен, что я встретился с этим учением и осознал ценность времени так рано. Будущее всегда не предсказуемо, но я, как духовный лидер надеюсь, что мне удастся сделать что-то хорошее. В нашей школе у людей много ожиданий на мой счет. Надеюсь, что я смогу их исполнить.

- Как много душевных сил отнимает духовное лидерство?

- Если честно, то в настоящий момент на мне не так много ответственности, я нахожусь в самом начале пути. Со временем ответственности будет все больше. Мне радостно понимать, что я расту как практикующий. К счастью, проверка и испытание моей духовной силы еще впереди. А сейчас у меня такое чувство, что я могу делать все, что захочу.