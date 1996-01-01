Факт вопиющий: у жителей Владивостока крадут тротуары, и им уже приходится не проходить, а протискиваться между стенками и припаркованными машинами.

Когда от перехода на пр-те 100-летия Владивостока люди идут в глубь жилых кварталов мимо "Сотки" (бывший кинотеатр "Искра") или по другой стороне, где на месте бывшего базарчика воздвигли высокие клумбы из брусчатки, то им не хватает тротуаров, чтобы нормально пройти рядом с женой или за руку с ребенком. Они пачкают костюмы и платья о бамперы припаркованных грязных машин и порой просто выходят на дорогу, ведущую от проспекта к ул. Ильичева, пренебрегая безопасностью, и мешая дорожному движению. Возмущенные автовладельцы, в свою очередь, провожают пешеходов недобрым словом.

Интересно, кто придумал и согласовал такое безобразие с тротуарами в этом месте да и на других улицах города в ущерб безопасности пешеходов?