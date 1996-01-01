Медицина - помощь или бизнес?

Если для пациентов очень хотелось бы оставить медицину в качестве помощи, и желательно бесплатной, то для многих медиков медицина уже давно стала бизнесом, с жесткими законами рынка, с особенностями и издержками предпринимательства, мало отличающимися от любого другого, скажем, автомобильного. Только субъект продаж тоньше и ранимее - это мы с вами, живые люди, которые в период кризиса не могут потратить больших денег на свое лечение, а болеть меньше не стали. Тем временем цены на медицинские услуги в частных клиниках ползут вверх, а мы уже привыкли к приличному сервису. Но речь здесь не о пациентах, а о врачах. Что им-то делать в кризисное время?

"Клиника вне конкуренции" - первый в своем роде авторский семинар по медицинскому менеджменту был организован дальневосточным консалтинговым центром технологии управления и лидерства "Партнер" во Владивостоке для руководителей и собственников частных и государственных медицинских учреждений Владивостока и Приморского края. Ведущий семинара Константин КАЛЬДИН, заместитель директора сети стоматологических клиник George Dental Group, поднял актуальные для всех медиков, а особенно руководителей лечебно-производственных учреждений (ЛПУ), вопросы, касающиеся особенностей продаж медицинских услуг, диагностики эффективности работы ЛПУ, улучшения сервиса в медицине, методов работы с частными клиентами и пациентами по системе ДМС, и как вообще эффективно управлять клиникой в современных экономических условиях, сложившихся в России и в Приморье в частности. Такой семинар - дело новое, что же участники ожидали от него?

Валентина Ивановна ГОЛУМБИЕВСКАЯ, руководитель клиники полного очищения "ВАЯНА":

- Во-первых, ведущий семинара из другой клиники: интересно узнать что-то новое, может быть, больше о методах привлечения клиентов. Во-вторых, мы сталкиваемся с проблемой менталитета наших потенциальных клиентов. Ведь, как говорят, если японцы начинают лечиться сразу после рождения, то русские - за пять минут до смерти. Как преодолеть эту инертность? Специфика нашей клиники - это не лечебный центр, а профилактический, но мы тоже предприниматели. Как сказал Аюрведа, прежде чем лечить заболевание, надо очистить организм, и тогда необходимость в лечении уменьшится на 80%. Мы улучшаем людям здоровье. Хотелось бы узнать, как правильно делать рекламу своих услуг, как заключать договора с ДМС. Конечно, для врачей такой семинар важен хотя бы как возможность обменяться опытом.

Сергей Иванович АРТЕМЕНКО, генеральный директор клиники восстановительного лечения с центром вакцинопрофилактики ООО "НОВОМЕД":

- Наш центр вакцинопрофилактики существует давно, а клиника, как комплекс восстановительного лечения, сформировалась сравнительно недавно. На семинаре хотелось бы почерпнуть идеи, как наиболее эффективно доводить информацию до тех, кто нуждается в наших услугах по диагностике и лечению. Хорошие идеи могут быть во всех сферах медицинской деятельности, нам интересен опыт, как наиболее эффективно управлять персоналом для решения проблем организации деятельности нашего медицинского центра, как стимулировать сотрудников к повышению качества медицинских услуг.

Ольга Адиковна ПОПОВА, руководитель ООО "Медицинский центр доктора Поповой":

- В современных условиях качественная помощь пациентам невозможна без приобретения дорогостоящего оборудования и овладения новыми методами диагностики и терапии. Хорошие врачи должны постоянно учиться у лучших! Поэтому у руководителей клиник много вопросов: как грамотно и слаженно построить работу центра, чтобы у сотрудников всегда была возможность учиться. Как правильно информировать население о новых методах, ведь современные технологии позволяют сделать диагностику быстро, безболезненно и дешево. Также необходимо знать законы управления, законы развития бизнеса и т.д. Всегда интересно и чрезвычайно полезно учиться этому у профессионалов. Поэтому от семинара я жду практических рекомендаций: как сделать клинику вне конкуренции?

Николай Владимирович БУСЫГИН, заместитель главного врача по экономическим вопросам, узловая больница ст. Уссурийск:

- Хотелось бы услышать что-то новое в области управления. Всех коснулся кризис, сейчас мы переживаем его последствия. Нужно определиться с перспективами дальнейшего развития нашего ЛПУ в период выхода из кризиса.

Сергей Сергеевич ЕДРАНОВ, к.м.н., генеральный директор ООО "Мобильная операционная бригада":

- Сейчас существуют приемлемые условия для развития коммерческой медицины. Однако существующих знаний в этой области на данный момент не достаточно. Наиболее сложным и спорным вопросом в управлении клиникой, на мой взгляд, является построение организационной структуры предприятия. Разделение любого производственного коллектива на управленцев и исполнителей само по себе логично, но механизмы взаимодействия этих двух групп в коммерческой медицине еще не отработаны. Лишь немногие руководители могут создать идеальные условия для работы сотрудника, раскрытия его творческого и научного потенциала. И хорошо, что такие примеры есть, плохо, что их так мало. Для доктора важно знать, какое место он занимает в коллективе. И если его рассматривают только как "машину" для получения прибыли - работа врача превращается в рутину, что неизбежно отражается на качестве лечения. Очень приятно наблюдать появление в последнее время новых коммерческих ЛПУ, собственниками и руководителями которых являются практикующие врачи. Я думаю, что им в первую очередь и нужны подобные семинары. Безусловно, мероприятия такого плана должны проводиться регулярно, к всеобщей пользе врачей, руководителей и пациентов.

По окончании семинара его ведущий Константин КАЛЬДИН дал ЗР эксклюзивное интервью:

- До сих пор идут споры, правильно ли считать медицину "бизнесом". С одной стороны, каждый организм уникален, что создает серьезные проблемы при стандартизации процесса лечения, с другой - только работа на долгосрочный результат мотивирует руководителя ЛПУ на создание полноценных систем управления качеством и сервисом. Значит, при подходе к медицине "как к бизнесу" удовлетворенность пациентов будет выше.

Сейчас есть все предпосылки, чтобы вывести медицину на принципиально новый уровень. На самом деле все зависит от личности главного врача. Я знаю хороший пример - поликлиника Спасского района. Ее возглавляет Владимир Анатольевич Сухих. Он добился очень больших результатов - поликлиника развивается, штат укомплектован, зарплаты - одни из самых высоких по краю. И это в селе Спасском. Прекрасный результат для государственной системы! Если такие примеры есть, почему мы не можем добиться подобного в других ЛПУ? Главное - это желание руководителей клиник разобраться в нюансах современного управления. Я уверен, что пациенту важно показать - мы действительно хотим помочь. И управление должно быть по-настоящему системным.

Мне в жизни повезло с учителями, благодаря которым я получил хорошие знания и возможность участвовать в уникальных проектах. Мне также повезло и с нынешней компанией - благодаря George Dental Group есть возможность заниматься настоящими инновациями в управлении медициной. Но ведь есть и масса возможностей у руководителя любого ЛПУ, которые диктуются самой жизнью. Сделать обратную связь с пациентами, ввести качественное консультирование по телефону, сделать доступным кредит на медицинскую помощь. Убежден - этому учить совершенно не нужно, эти шаги - показатель отношения к пациенту.

- Во время семинара вы часто ссылались на советскую медицину. Как, по вашему мнению, она повлияла на состояние современной медицины?

- У России свой путь, и не следует все отрицать. В советской медицине существовало много хороших моментов. Плановость во всем - вот главное отличие того периода. Вся система медицинской помощи строилась исходя из количества населения в определенном районе, и из этого рассчитывалось количество необходимых ставок, строились поликлиники. И система образования знала, сколько и каких врачей необходимо подготовить. Я считаю, что, если сейчас грамотно сочетать условия плановости и конкуренции, в медицине будет качественный прорыв.

- Как вы оцениваете перспективы государственной и частной медицины?

- Государственная медицина в любом случае будет нести свою социальную функцию. У нас есть слои населения, о которых необходимо заботиться в любом случае - пенсионеры, дети, люди с небольшим уровнем дохода. Кроме того, существуют "социальные" заболевания - туберкулез, СПИД, онкология, расстройства нервной системы, здесь без государственного финансирования тоже нелегко обойтись. Важно понимать, что большинство населения еще помнит советские времена и бесплатная помощь для них не пустой звук. В корне неверно отбирать у людей такую важную часть социальной защиты. Другое дело, что государственная медицина нуждается в реформировании, это хорошо понимают и в правительстве. Если удастся найти баланс между финансированием и реальными государственными гарантиями (имеются в виду объемы помощи), а также добавить рыночные рычаги (конкуренция за пациента), тогда качество государственной помощи вырастет существенно.

Платной медицине тоже нужна государственная поддержка. Прежде всего, желательно повсеместно включить ее в систему государственных гарантий. Тогда и у государственных ЛПУ появится импульс к улучшению. А финансирование от формы собственности ЛПУ точно не зависит. В любом случае и частная медицина, и государственная должны развиваться параллельно.

- Как вы думаете, ожидаемые в будущем громкие события: форум АТЭС, строительство федерального университета, а к этому - строительство медицинских центров, изменят облик нашей приморской медицины?

- Мне кажется, что большие вложения в приморскую медицину, в том числе от частных инвесторов, обоснованы тогда, когда будет четкое понимание связи между проведением форума АТЭС и ростом числа экономически активного населения. Для медицинских услуг, как и для любых других, важен рынок сбыта: если он сужается, то инвестиции в него неоправданы. Люди больше болеть не станут, по крайней мере, ни один разумный инвестор не примет этот аргумент в расчет. Пока же официальная статистика в Приморье неумолима - население сокращается как в силу естественных причин, так и по причине миграционных процессов.

Если говорить о высокотехнологичном медицинском центре во Владивостоке, то, насколько я помню, никакой связи между ним и форумом АТЭС нет - он планировался в рамках Национального проекта "Здоровье" и необходим Приморью в любом случае. Тут проблема в том, что данного вида помощь дорогая и требуется далеко не самым обеспеченным слоям населения, поэтому оказывать ее придется по квотам. Сейчас кризис - дай Бог, чтобы на эти статьи хватило средств.