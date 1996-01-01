"Комендантский час" - это крайняя мера? (опрос "ЗР")

Пока еще в Приморском крае "комендантский час", ограничивающий перемещение несовершеннолетних на территории края с 22.00 до 6.00, не узаконен, но бурно обсуждается. "ЗР" тоже обратился к жителям края с вопросом: как вы относитесь к идее "комендантского часа" для подростков?

Владимир УШАКОВ, Уполномоченный по правам человека в Приморском крае:

- Конечно, здравый смысл подсказывает, что посещение подростками ночных клубов, поздних дискотек и иных увеселительных заведений явление ненормальное. Многие уверены, что благодаря этому запрету станет меньше драк, хулиганства, преступности, а также курения, алкоголизма и наркомании. Совершенно очевидно, что дети в ночное время подвергаются многим недетским опасностям. Но достаточно каждому взрослому вспомнить свое детство, и станет понятно, что простое введение "комендантского часа" приведет к тому, что дети еще дальше "уйдут" от взрослых, они будут собираться в подворотнях и подъездах, в подвалах и других недоступных для глаза взрослых местах. Не надо быть профессиональным педагогом, чтобы понимать, что после введения "комендантского часа" нужны реальные усилия властей всех уровней по созданию современной социально-культурной инфраструктуры для детей. Свободное время детей должно быть заполнено полезной и интересной деятельностью. Нужно создавать благоприятные условия, чтобы дети общались со сверстниками и родителями.

Аврора РИМСКАЯ, старший помощник руководителя следственного управления СКП по Приморскому краю, юрист 1 класса:

- Отношение к комендантскому часу у меня двоякое. С одной стороны, комендантский час (КЧ) - это крайняя мера. Однако есть веские причины для его введения. И это действительно так, учитывая количество преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних и малолетних. Конечно, КЧ доставит массу неудобств родителям и другим ответственным лицам, однако эти ограничения дисциплинируют, поскольку закон есть закон и его надо соблюдать. Тем более что сила его направлена на защиту и безопасность наших детей. Стоит отметить, что такое нововведение в какой-то мере защищает детей не только от преступных посягательств. Оно призвано оградить и изъять их из криминальной среды, а также, что тоже немаловажно, защитить их от себя самих, поскольку у несовершеннолетних недостаточно сформированы внутренние запреты, они любят рисковать и часто теряют бдительность и осторожность. Данное нововведение должно помочь ребенку осознать ответственность за свое поведение, в том числе и неосторожное.

Александра:

- Несовершеннолетние бывают разные. Меня всегда удивляют стайки 12-13 летних подростков, праздно шатающихся в ночи, вокруг круглосуточных киосков или оккупирующих детские площадки, так сказать, "ночная смена". Неужели родители не беспокоятся, где их чадо? А в 16-17 лет - это взрослые и социально оформленные личности. Не вижу особого преступления, если они одни без родителей будут возвращаться с вечеринки. Что же их ловить - и в кутузку, а родителей "душить" штрафами? Думаю, объективный результат может дать лишь введение комендантского часа в каком-нибудь отдельно взятом регионе. И уже опираясь на этот опыт, можно будет сделать выводы. Хотя, безусловно, возрастные ограничения нужно пересмотреть.

Анна, маркетолог:

- К любым действиям властей, направленным на защиту детей, отношусь положительно. Комендантский час должен повлиять больше на родителей, чем на их детей. Ведь в большинстве случаев подростки сами находят себе занятия по вечерам, и родители могут и не догадываться, с кем и где их чадо проводит время. С комендантским часом родители будут более ответственно подходить к вечернему досугу детей, что уменьшит проблемы влияния "улицы" на подрастающее поколение.

Яков ЛИБЕРМАН, пенсионер:

- Мы с женой вырастили четверых детей, и ни один не имел и не имеет не то что судимости, привода в милицию! Сдается мне, что власти думают, как бы им еще больше обобрать народ, а те, кому действительно по ночам нечем заняться, либо беспризорники, либо уже состоявшиеся нарушители закона и порядка. И теми, и другими и без того должны заниматься соответствующие милицейские отделы.

Елена ЛЕБЕДИНСКАЯ, сотрудник милиции:

- Моё мнение по поводу введения так называемого "комендантского часа", и как сотрудника органов внутренних дел, и как матери, однозначно: настала необходимость такой меры. Пусть родители уделяют больше времени и внимания своему ребёнку, тем самым у него будет меньше шансов попасть под влияние "дурной" компании, и он не совершит глупость, за которую будет расплачиваться всю жизнь. Единственно, о чем стоит подумать - иная формулировка: как-то не совместимы понятия "дети" и "комендантский час".

Василий СКОРОБОГАТОВ, менеджер, отец двоих детей:

- Однозначного ответа у меня нет. Необходим комплексный подход для рассмотрения проблемы в нескольких ракурсах. Во-первых, не будут ли нарушены конституционные права подростка как гражданина? Потом, не станет ли подобная мера своего рода приманкой для излишне ретивых сотрудников милиции, которые, забросив все дела, начнут штурмом брать ночные клубы и проводить на танц-поле фейс-контроль? А если взять неполные семьи? Как быть, когда у матери-одиночки на руках несколько детей в том возрасте, когда за ними нужен глаз да глаз, а она - в ночную смену? Поэтому цена такой инициативе - копейка, и попахивает желание наших чиновников больше какой-то конъюнктурщиной.

Артем ФЕОКТИСТОВ, студент:

- Если честно, мне по барабану. Я днем на учебе, а вечером меня ждут спорт и подруга, к 22.00 еле ноги передвигаю, и то до кровати. Если у кого-то хватает сил по ночам барагозить, то могу за них порадоваться, а такой силе и выносливости только позавидовать.

Марина ГНЕТЕЦКАЯ, предприниматель, Лесозаводск:

- Почему ограничения должны наступать в 22.00, а не, скажем, в полночь? Или авторы этой самой "инициативы" никогда не были молодыми? Я, допустим, как мать 17-летней дочери слабо себя представляю в ее компании, а мужа так тем более! Надеюсь, что к тому времени, когда этот закон примут, нам будет уже 18!