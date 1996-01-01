Использующиеся в России автомобильные аптечки морально устарели: против их состава возражает директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, профессор Леонид Рошаль. В ходе слушаний в Общественной палате по дорожно-транспортному травматизму Рошаль раскритиковал содержимое автомобильных аптечек.

Демонстрируя образцы аптечек, в том числе и тех, которые используются в автомобилях ГИБДД, Рошаль отметил, что "жгут для перетягивания очень короткий". "Загубник для искусственного дыхания настолько маленький, что я не могу представить, как им можно делать искусственное дыхание; ножнички, которыми разрезают бинт или одежду потерпевшего, меньше маникюрных, и разрезать ими ничего невозможно", - добавил Рошаль.

Не понравились профессору и некоторые лекарства: "Йод - от него уже давно отказались. Почему же не положить в аптечку перекись водорода?"

Многие автомобилисты самостоятельно доукомплектовывают аптечки, и они абсолютно правы. Особенно важно проверять содержимое аптечки перед дальними поездками.

Мы советуем добавить в содержимое чемоданчика первой помощи те лекарства, которыми вы действительно пользуетесь и знаете, как их применять: активированный уголь, лекарства для устранения желудочно-кишечных проблем, бинты, лейкопластырь, противоаллергенные препараты (могут пригодиться при укусах насекомых), "сердечные" и обезболивающие таблетки.

Если с вами едут дети, не забудьте подобрать и такие лекарства, которые можно дать им.

По материалам Regnum.