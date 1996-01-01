Первая красавица Приморья будет работать в Париже

В сентябре прошлого года студентка Дальнегорского индустриально-экономического института (ДИЭИ) Тамара ЖУКОВА вошла в десятку финалистов конкурса "Российская супермодель-2008", а в мае нынешнего года Тамара победила в конкурсе "Мисс Приморье".

Скоро первая красавица Приморья уезжает в Париж, где два года по контракту будет работать моделью в агентстве "Мадмуазель".

Тамара Жукова окончила дальнегорскую школу № 21 и поступила в ДИЭИ.

После успеха на конкурсе "Российская супермодель-2008", который проводило агентство "Ред стар", Тамара успела немного поработать моделью во Владивостоке. А после победы в конкурсе "Мисс Приморье" Тамара Жукова и еще одна участница конкурса - Татьяна ЛУКЬЯНОВА подписали контракты с модельным агентством "Мадмуазель" на работу в Париже.