Науке нужны инженеры

"Я под большим впечатлением от результатов, которые эти ребята смогли достичь во время обучения в вузе", - с такими словами вышел с защиты магистерских проектов выпускников Кораблестроительного института ДВГТУ президент ДВО РАН, академик Валентин СЕРГИЕНКО. По его словам, представленные государственной аттестационной комиссии проекты имеют большую ценность и с научной, и с практической точки зрения.

"Проекты магистрантов, представленные на защиту, были выполнены совместно с Институтом химии ДВО РАН по заказу дальневосточного завода "Звезда", - говорит заведующий кафедрой морских технологий и энергетики ДВГТУ Александр МИНАЕВ. - Работа студентов, результаты которой мы видим сегодня, была начата более двух лет назад в рамках инновационной образовательной программы. А вообще Институт химии ДВО РАН и кафедра морских технологий работают вместе уже давно. Данные проекты были выполнены по магистерской программе "Энергокомплексы и оборудование морской техники". В этом году мы открываем вторую программу магистратуры - "Экотехнологии морской техники", партнерами по которой выступит целый ряд промышленных предприятий, а также российских и зарубежных научных институтов, в том числе морские университеты Кореи и Японии. Соглашение о создании совместной программы уже подписано с двумя университетами Великобритании. А практику студенты будут проходить на верфях Пусана, где сейчас наиболее активно развивается судостроение. Таким образом, мы надеемся, что нам удастся подготовить специалистов, которые будут соответствовать требованиям завтрашнего дня для решения тех судостроительных задач, которые ставит перед нами государство".

Для успешного решения глобальных задач образовательным учреждениям необходима высокая степень интеграции с академической наукой. Успешное сотрудничество ДВГТУ и ДВО РАН продолжается уже более 25 лет. По словам Валентина Сергиенко, развитие связей академической науки именно с техническим университетом не случайно - к этому подталкивают реалии сегодняшнего дня.

"Сегодня мы очень много говорим об инновационной экономике, а вопросами реализации промышленных проектов, основанных на инновациях, могут заниматься только люди, которые одинковов хорошо понимают язык и науки, и практики, - считает академик Сергиенко. - Поэтому для претворения в жизнь фундаментальных научных проектов сегодня очень нужны инженеры нового типа. И начинать с ними работать нужно со студенческой скамьи. Совместная работа Института химии ДВО РАН и кафедры морских технологий ДВГТУ уже дает свои плоды. Специалисты академии наук начинают работать со студентами с первого курса. И, помимо базовой инженерной подготовки, студенты получают дополнительные знания в области электрофизики, физической химии, информационных технологий. В результате такого симбиоза из стен вуза выходят уникальные специалисты, способные и к инженерной, и к научной работе. Так, в институте химии на сегодняшний день работают 12 выпускников кафедры, которые занимаются серьезными исследованиями в области физической химии и химических технологий. А это значит, что в вузе они получили фундаментальные знания в области химии, физики, квантовой механики в достаточном объеме. Учитывая, что уровень подготовки в школе сегодня очень низкий, то можно говорить о том, что за 4-5 лет обучения в Кораблестроительном институте преподавателям удается сделать очень многое. И самое главное - привить ребятам тягу к знаниям и самосовершенствованию".

Однако работой с кафедрой морских технологий сотрудничество ДВО РАН и ДВГТУ не ограничивается.

"Перспективы совместной работы с техническим университетом очень хорошие, - продолжает Валентин Сергиенко. - Сегодня много говорят о создании в Приморье технопарка, который будет заниматься проблемами информационных технологий. И такой технопарк будет жить, если будет базироваться не на отверточной сборке, а на новых разработках, которые появляются и в академии наук, и в высшей школе. Поэтому мы налаживаем связи с факультетом радиоэлектроники и приборостроения. Много новых проектов есть у ученых в сфере строительства, металлообработки,теории и управления сложными техническими процессами, в области экотехнологий. Но они будут внедряться только в том случае, если будет создано промежуточное звено, которое сможет передать наши разработки производственникам. Раньше таким "мостом" между академической наукой и производством были отраслевые институты. Сегодня их практически не осталось, эти функции берут на себя инновационные фирмы и, конечно, технические вузы. Опыт совместной работы с ДВГТУ показал, что это приносит результат. Поэтому мы будет расширять наше сотрудничество, и сегодня мы рассматриваем целую гамму направлений, по которым мы бы хотели работать. Это создание многофункциональных защитных покрытий, сотрудничество в области порошковой металлургии, механики сплошных сред и т.д. То есть круг задач, которые нужно решать в интересах региона, очень широкий, и все они требуют инженерных решений. Для организации производств в этих областях нужны грамотные, высококвалифицированные инженеры, которые бы могли принять участие в создании промышленного варианта технологий, обеспечить сопровождение этапа коммерциализации.

ДВГТУ - это ведущий технический вуз региона, который готовит специалистов для народного хозяйства по очень широкому спектру специальностей. Поэтому наше сотрудничество будет только расширяться".