Миллионер умер после того, как у него стащили закопанные деньги

Пожилой японец обратился в полицию японской префектуры Сага с заявлением о краже 4 млн, которые он закапывал в течение десяти лет в своем саду, сообщила полиция Японии агентству ЭФЭ. "Я спрятал деньги в саду, так как банковские проценты очень низкие и ничего не стоят", - рассказал японец полиции. Проведя расследование, полицейские пришли к выводу, что японец ничего не выдумывает и у него действительно были украдены деньги. Однако помочь пострадавшему полиция уже не смогла, поскольку заявитель скончался вскоре после того, как сообщил о краже.