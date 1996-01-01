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Десять черт характера "среднего" богатого человека
Чтобы стать богатым, недостаточно одного умения заключать выгодные сделки. Гораздо важнее отношение к деньгам в целом. Так утверждают авторы книги "Миллионер из соседнего дома" Томас Дж. СТЭНЛИ и Уильям Д. ДАНКО. Состояние личных финансов они связывают с характером человека, пишет сайт Nesland.Ru.
Знание того, как личные черты характера могут повлиять на финансы, станет важным кирпичиком в строительстве баснословного состояния, пишет интернет-издание TheStreet.Com. Многие миллионеры на самом деле весьма бережливы. Вспомните тех, кто не вписывается в стереотип сорящего деньгами богача. Например, Уоррена БАФФЕТА.
Вот 10 основных свойств характера, которые присущи богачам:
Терпение
Одно из самых важных качеств, когда речь идет о денежных сбережениях. Оно означает - умение ждать. Ждать, пока пройдет первый ажиотаж после появления того или иного нового продукта. Повременить несколько лет с покупкой новой машины. Ждать, когда вы сможете, наконец, позволить себе купить то, что хотите, вместо того, чтобы брать кредит.
Терпение часто можно представить как разницу между сбережениями и задолженностями. Умение выждать удачный момент для сделки часто является ключом к финансовому успеху.
Удовлетворение
Когда вы вполне довольны жизнью, у вас нет причин тратить деньги на ненужные вещи. Единственная задача рекламы - заставить нас поверить, что покупка того или иного товара или услуги сделает нас счастливее, богаче, привлекательнее внешне и чудесным образом исправит все то, что нам не нравится.
Люди тратят деньги, потому что хотят испытать ту радость, которая изображена в рекламе. Если вы довольны тем, что имеете, удовлетворены жизнью и не пытаетесь жить "как в телевизоре", ваши финансы буду значительно лучше себя чувствовать.
Организация
Будучи последовательным, вы сможете добиться большей продуктивности и справитесь со всеми задачами. Это означает, что вы не просрочите выплат, не купите две экземпляра одной и той же вещи, будете держать в памяти все дедлайны, которые касаются ваших финансовых дел, и успеете сделать больше за более короткий промежуток времени. Все это благоприятно скажется на ваших финансах.
Дисциплина
Личные финансы - это не способ быстро разбогатеть, а дисциплинированное соблюдение жизненных планов. Поэтому, чтобы скрупулезно каждый месяц откладывать деньги на какие-то долгосрочные покупки, вам потребуется дисциплина.
Способность к рефлексии
Очень важно уметь взглянуть на свои финансовые решения со стороны и оценить их результаты. Вы будете совершать ошибки. Как все. Важно, чтобы вы учились на этих ошибках и не повторяли их снова, или хотя бы могли заметить, что постоянно наступаете на одни и те же грабли.
Креативность
Неожиданное развитие событий может полностью разрушить тщательно продуманные финансовые планы. Когда такое случается, справиться с новыми обстоятельствами поможет творческий подход.
Креативность, например, подскажет, как продлить срок службы того или иного товара, вместо того, чтобы покупать новый, когда у вас нет на это денег. Так, путем "ловкого жонглирования", вы избежите долгов, вместо того, чтобы расплачиваться кредиткой.
Любопытство
Любопытство заставит вас учиться, узнавать что-то новое и самосовершенствоваться.
Готовность к риску
Чтобы сделать себе состояние, нужно быть готовым к риску. Это не значит действовать необдуманно. Вы должны взвесить все варианты и сознательно пренебречь опасностью тогда, когда это будет уместно. Так, игра на бирже сопряжена с риском, но в долгосрочной перспективе эта деятельность приносит свои плоды, если инвестировать с умом. А те, кто избегает любого риска, часто держат деньги на банковских депозитах, которые могут пострадать от инфляции.
Целеустремленность
Уметь поставить цель и идти к ней - очень важное качество. Если вы не знаете, куда вы идете, в конечную точку трудно попасть. Когда вы четко ставите перед собой финансовую цель, у вас появляется мощная мотивация ее достигнуть. Если же у человека нет четкой задачи, у него нет дорожной карты, по которой он может ориентироваться на пути к результату.
Трудолюбие и сообразительность
Сколотить состояние и не накопить долгов редко кому удается без тяжелого труда. Многие люди, возможно, надеются, что выигрыш в лотерее решит все их финансовые проблемы. Но истинный путь к финансовой свободе в том, чтобы много работать, повышать свой профессиональный уровень.
Возможно, вы не обладаете всеми вышеперечисленными свойствами. Это не повод для расстройства. Выработать недостающие качества характера, присущие богатым людям, вы сможете, опираясь на тот "багаж", который у вас уже есть.
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