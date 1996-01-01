Экзамен на порочность

Вначале цитатка: "...учителей нельзя заставлять тратить академический год, готовя учащихся заполнять пустые клеточки в стандартных тестах". Вы думаете, что слова сии взяты из проекта реформы образования какого-нибудь оппозиционного нынешней педагогической власти умника? Ошибаетесь. Все гораздо круче...

Это, уважаемый читатель, выдержка из самого что ни на есть настоящего ДЕЙСТВУЮЩЕГО закона, принятого в рамках АНТИКРИЗИСНОГО плана... Барака ОБАМЫ. Напомню, что человек этот является президентом страны, педагогические достижения которой взяты за эталон нашими новаторами от образования. Но вчитайтесь в цитату еще раз. "Пустые клеточки", "стандартные тесты"... Друзья, а ведь в ней речь идет о заокеанском варианте ЕГЭ! Помнится, министр образования Андрей ФУРСЕНКО, тыкая нашу педагогику мордой в зарубежный опыт, требовал от подопечных срочного перехода на "передовые западные рельсы". С криками и скрипами внедрили единый госэкзамен, посчитав, что в этом и заключена вся соль качественного образования. Теперь у нас все, как на западе, - и клеточки пустые, и тесты стандартные... А тут, бац, Обама со своей реформой. Клеточки ему не нравятся... Ну и что, спрашивается, нам теперь делать? Ну, да ладно - рассмотрим наш отечественный опыт по части ЕГЭ.

Как у нас принято, "враждующие" стороны сегодня уверены, что их чаяния/опасения подтвердились. Тот же Фурсенко отчитался перед самим президентом об удачном старте системы ЕГЭ, а "еговая" оппозиция брызжет слюной, дескать, ну вот, а мы ведь предупреждали...

Я не сторонник ЕГЭ, но и не упертый: типа "вот в наше время"... И советская школа была весьма далека от идеала. Просто не хочется, чтобы кобылу опять ставили позади телеги - ты сначала доведи до ума школы, оснасти их, воспитай педагогов новой формации, программы переработай и пр., а потом уж вводи всякие там ЕГЭ. Но готов признать, что многие мои опасения не оправдались. Школьники оказались более продвинутыми, чем казалось до экзаменов. Свою роль, конечно, сыграла относительно низкая балльная планка, но все же... Победителей судить не буду.

Правда, здесь есть одно "но". Продвинутость детей часто выражалась в феноменальном (это я с завистью говорю) владении современной электроникой и, скажем там, ушлости современной молодежи. По работе часто общаюсь со школьниками. Нынешние дети знают, чего они хотят. Они уверены и прагматичны. Так вот. Практически все они с задором в глазах рассказывали о том, как пользовались мобильниками (включая фотосъемку), минипередатчиками (помните, "профессор - лопух, прием?"). Рассказали и один сверхоригинальный способ прятать шпаргалки. Куда нам до них! Но сдавать детей не буду...

И это не все. За что, как говорится, боролись, на то и напоролись. Учителя частенько закрывали глаза, а иногда и откровенно помогали школьникам. Еще бы. Ведь от успехов ЕГЭ теперь зависит и зарплата, и, вообще, успех в глазах начальства, и карьерный рост. Как тут не помочь. И районо тоже выгодно, чтобы их школьники на ЕГЭ не провалились. И губернаторы хотят... В некоторых владивостокских школах, чтобы не "палиться", в консультационные пункты были превращены... туалеты. А в ряде регионов никто и не шифровался - там организовывались спецгруппы учителей и студентов для помощи "нужным" школьникам и даже выделялись особые кабинеты...

Конечно, не обошлось без денег. ЕГЭ коррупцию не убил, как было обещано, а скорее, подкормил. Один экзамен теперь тянет на 30-60 тыс. руб. А в столице ценник вообще "вывешивался" в евро. Естественно, в "тыщах". Кстати, и подготовка к ЕГЭ стоила примерно в два раза дороже обычных репетиторских часов. И тут оптимист Фурсенко обла..., извините, обманулся.

А как вы думаете, какой регион оказался самым продвинутым по части русского языка? Фигушки! Дагестан! Краснодарские вузы бьют тревогу - к ним хлынет такой вал "отличников" с предгорий Кавказа, что местным ребятам вряд ли хватит мест в учебных заведениях. А разве кто посмеет усомниться в высоких баллах школьников из Татарии и Башкирии? Ну их, эти нацрегионы... (Москва и Питер тут спокойны - 24 столичным вузам дарованы особые условия).

Как вы понимаете, в следующем году все будет более отлажено: и ценник устоится, и схемы наладятся, и кадры подберутся... Возможно, что такие опасения и стали поводом для обсуждения в Минобразования идеи о возможности перепроверки в вузах результатов ЕГЭ по профильным дисциплинам. Если эту новацию примут, то тогда вся идея о ЕГЭ, как универсальном экзамене, рухнет не только в столицах, но и по всей стране. Или, делая глубокий аналитический вывод: на колу мочало - начинай сначала!