Силы ПВО на Дальнем Востоке не зафиксировали запуска ракет Северной Кореей

Радиолокационные системы противовоздушной обороны, развернутые 11-й армией ВВС и ПВО РФ на Дальнем Востоке, не зафиксировали запуски ракет малой дальности в Северной Корее. "Пока у нас такой информации нет", - сообщил "Интерфаксу" информированный источник в 11-й армии.

Источник отметил, что помешать обнаружению ракет могло то, что они сильно отклонились к югу. Напомним, 3 июля КНДР произвела четыре запуска ракет малой дальности. Все четыре ракеты класса "поверхность-корабль" были, по данным южнокорейских источников, запущены с полигона на востоке страны. Южнокорейские источники также сообщили, что ракеты упали примерно в 100 километрах от побережья, примерно в том районе, где КНДР планировала провести с 25 июня по 10 июля военные учения.