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100 лет отметила одна из старейших жителей Владивостока
4 июня отметила свой столетний юбилей одна из старейших жителей нашего города Петренко Мария Романовна. Мария Романовна родилась и всю жизнь прожила в Приморском крае. Родилась она в Ольгинском районе, в п. Тетюхе вышла замуж, а последние 74 года проживает во Владивостоке. Ей повезло встречаться со многими известными людьми, в том числе и со знаменитым исследователем нашего края Владимиром Клавдиевичем Арсеньевым. "Я помню как мы встретились с ним, когда я училась на первом курсе педагогической гимназии в Уссурийске, - вспоминает Мария Романовна, - я никогда не забуду его очень интересные рассказы про Японию".
Мария Романовна награждена медалью "За доблестный труд во время войны", ей присвоены звания "Труженик тыла", "Ветеран труда". Но и сегодня она "в строю". Ее главный девиз по жизни - "Много работать, мало есть, много читать". И до сих пор она этому девизу верна. В 99 лет Мария Романовна еще сама белила потолки в своей квартире, и сегодня чистоту и порядок в доме поддерживает исключительно своими силами. Старается читать так же много, как в молодости, когда она зачитывалась Лермонтовым и Пушкиным.
Со столетним юбилеем Марию Романовну пришли поздравить сотрудники региональной общественной приемной Председателя Партии "Единая Россия" Владимира Путина в Приморском крае. Ей было вручено множество подарков, как из бытовой техники, которые она сама пожелала, так и просто для дома. "Вдумайтесь, какая дата, - говорит Татьяна (владимировна) Заболотная, сотрудник региональной общественной приемной Председателя Партии "Единая Россия" Владимира Путина в Приморском крае, - Человек прожил в двух веках. Перешагнул рубеж тысячелетия. Оказался свидетелем новейшей истории Государства Российского. И октябрьской революции, которая перевернула весь мир, и времен НЭПа, и советских пятилеток, и ужаса Великой Отечественной войны, и освоения космоса, и, наконец возрождение России в ее нынешнем виде. Это потрясающий человек. И, конечно, мы не могли оставить такое выдающиеся событие и для Марии Романовны и для всего нашего города без внимания".
Также поздравления и подарки Мария Ивановна получила от Исполнительного комитета первореченского района партии "Единая Россия" и от Администрации города.
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