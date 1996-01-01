Регистраторы выходят с проверками

В рамках подготовки к Всероссийской переписи населения 2010 года с 1 июля по 1 сентября 2009 года в Приморье проводится работа по актуализации списков домов регистраторами.

Им предстоит сверить списки домов и картографический материал с реальной местностью. В среднем нагрузка на каждого регистратора составляет 600 домов за 20 дней работы, в зависимости от характера застройки территории населенного пункта.

Всего в Приморском крае будет задействовано 377 регистраторов, а во Владивостокском городском округе - 34. А информация, полученная в результате проделанной ими работы, станет базой для составления организационного плана проведения ВПН-2010.