С 8 июля по 16 июля во Владивостоке - aвторский курс "Мастерская успеха"

"Вы - величайший в мире гений, который не имеет права быть наемным работником и жить в нужде! "

Мирзакарим Норбеков

Мирзакарим Норбеков, создатель "Клуба миллионеров", с 7 июля во Владивостоке, чтобы провести авторский курс "Мастерская успеха". Именно в этой Мастерской за последние 10 лет "взрасли" более 300 миллионеров и 4 миллиардера.

Он не держит в секрете свою методику "создания миллионеров": приходите, учитесь. Каждый человек потенциально является хозяином всего богатства мира, надо только уметь взять свою часть. Этому умению и обучают в созданных им центрах, которые работают уже в более чем 500 городах мира.

Все, чего человек достиг на данный момент жизни - результат взаимодействия его слабости и силы. Значит, чтобы достичь большего, необходимо развивать силу и заниматься устранением слабостей.

Курс "Мастерская успеха", направлен на устранение слабых сторон личности.

По мнению Мирзакарима Санакуловича, только открыв в себе личность, научившись реализовывать свой потенциал, люди с легкостью начинают зарабатывать. К примеру, все выпускники курсов, которые стали потом членами "Клуба миллионеров", начинали с нуля, многие жили в коммунальных квартирах. Работая над собой, они смогли обеспечить не только себя, но и других.

Самосовершенствование - пожалуй, самый трудоемкий вид деятельности. Но он же и самый эффективный, приносящий в итоге огромные прибыли.

Научиться вести бизнес, стать материально обеспеченным человеком - это только полдела. Суметь при этом остаться в гармонии с собой и окружающим миром - эта задача посложнее.

Если человека все время занимает мысль о деньгах, то он их раб. Так сколько же надо человеку денег, чтобы о них не думать совсем, чтобы быть свободным, счастливым и по-настоящему живым?

У каждого здесь своя мерка, свой уровень запросов и своя планка достижений. Мирзакарим Норбеков считает, что достичь золотой середины можно только путем самопознания, определив, чего ты хочешь от жизни.

Человек, у которого нет копейки в кармане, и который мечтает о тысяче рублей, - он самый счастливый человек, потому что у него есть цель. А вот тот, который получил эту тысячу рублей, - он самый несчастный, потому что он цели достиг. И чтобы продолжать жить и испытывать счастье, нужно двигаться дальше, увидеть новую цель.

- Движение вперед чаще всего является следствием хорошего пинка в зад, - утверждает Норбеков. - А сильным людям, тем, кто уже достиг успехов в собственном бизнесе, хорошая встряска необходима особенно. Для равновесия. Потому что существует "закон волны" - вначале наступает насыщение материальным достатком, а потом происходит спад деловой активности. Дальше - хуже: мужчина идет "налево", женщина открывает "военные действия" против. И начинает разрушаться жизнь. И личность. И бизнес.

"Для меня не является самоцелью подготовка богатых людей. Я помогаю осваивать искусство и технику побеждать, творить добро, любить и быть любимым. Я обучаю не бизнесу - обучаю быть личностью, быть самим собой и быть выше всего, но без гордыни" - так говорит академик Норбеков. Чтобы стать богатым, не нужно хвататься за любую деятельность, которая сразу принесет доход. Работа ради денег рано или поздно приносит страдание. И обязательно наступает день, когда человек просто не сможет заставить себя работать. Это аксиома. Поэтому мечтать надо не об огромных деньгах, а о самореализации.

"НАУЧИСЬ ПРЕДВИДЕТЬ, И БУДЕШЬ УПРАВЛЯТЬ СУДЬБОЙ " М.С. Норбеков Чем отличаются гении от людей обычных? Почему одни успешны в жизни, бизнесе и любви, а другие кочуют от разочарования к разочарованию? Почему разорившийся миллионер способен через какое-то время восстановить свое состояние, а тот, кому посчастливилось получить тот же миллион в руки, через гораздо меньшее время благополучно спустит его без всякого следа и ощутимого эффекта? Все дело в интуиции - считает Норбеков. По его мнению, успешными становятся только те, кто, не поддавшись уловкам цивилизации, не разленив свои тело, душу и мозги, умело пользуется тем, чем природа щедро одаривает каждого - практически безграничными возможностями. Каждый человек хоть раз в жизни ловил себя на том, что ему известен ход событий. Мы обнаруживаем у себя такую особенность в экстремальных ситуациях, в минуты наивысшего подъема душевных сил. Так, школьник перед экзаменом видит во сне решение завтрашней задачи, а мать вдруг кричит от боли, хотя ее с сыном разделяют тысячи километров, и видимых причин для беспокойства нет. В народе это называется шестым чувством. Но у среднестатистического человека оно практически не работает. Для Норбекова интуиция - дар предвидения - лишь один из инструментов, которым человек может и должен пользоваться. Такой же, как зрение, слух, осязание. Но от которого, когда-то по недомыслию и глупости "человек разумный" решил отказаться. Отложил его в сторонку и забыл. А теперь уже не верит, что когда-то этот инструмент у него был, и приносил немалую пользу. Зря отказались, считает Норбеков. Это был путь к успеху. Большинство живущих на земле в силу своего воспитания, обучения и общественных устоев привыкают пользоваться для осмысления жизни только одним способом - логикой. Но можно ли летать с одним крылом? Чтобы окрепло второе, необходимо освоить прямо противоположное логике - интуицию. И это не только умение не опаздывать на встречи, избегать неприятностей или использовать "счастливый случай". Это нечто большее. Ежедневно мы с вами оказываемся перед тысячами мелких и больших выборов. И из этих действий, из этих решений - ошибочных и не очень ошибочных - складывается сегодняшняя ваша судьба. Благодаря любому изменению - как хорошему, так и плохому - вы уже сегодня становитесь другим. Когда вы знаете, каким будет результат от вашего сегодняшнего поступка, вы выберете лучший путь. Как вы сейчас глазами способны видеть, куда идете, точно так же вы будете видеть свой путь с помощью интуиции и сможете выбирать. Правильный ответ всегда внутри нас! А как найти доступ к истине? Это - главный вопрос. В нем ключик от волшебной дверцы, за которой спрятаны решения многих и многих проблем. Шестое чувство использует информацию из будущего и выбирает оптимальные пути действия. Здесь тысячи вариантов. Здесь человек находит путь интуитивно-сознательно, и идет в нужном ему направлении. У обычного человека нет выбора, он плывет по течению. Для него успех - лотерея, случайность. Шестое чувство дает человеку возможность выбора. Из миллиона вариантов он может выбрать нужный. Мышление путем озарения тренируется не хуже других способностей. Конечно, есть люди, которые уже рождаются с феноменальной интуицией - это Божий дар. Но благодаря специальным тренировкам в каждом можно открыть доступ к потенциальным способностям. Если чего-то не дано - надо над этим постоянно работать, и мы сможем взять любые вершины. Это и происходит на основном курсе, который состоит из специальных упражнений. Им более тысячи лет, они дошли до нас, переходя от Наставника к ученику. Основные темы - развитие способностей предвидеть будущее, планировать и влиять на течение жизни, усиление лучших черт характера, из которых складывается облик Человека - Победителя. И, как приятный побочный эффект - биологическое омоложение, повышение чувственности, гармонизация межличностных отношений. Когда интуиция начинает работать, возникает такое странное, но очень приятное ощущение, что жизнь реагирует на ваши желания. Она резонирует, откликается вам, возникает ощущение взаимности, словно у вас с жизнью роман. За что бы вы ни взялись, все начинает происходить и получаться. Вы приходите к цели, к решению в нужный момент и в нужное время. То есть, вы начинаете по-другому планировать свою жизнь. Формула успеха с гарантией- навсегда- от доктора Норбекова. Тело:1. Очистить его путем месячной диеты (больше сырых овощей, фрукты, каши). По мнению Норбекова, от того, что ест человек, во многом зависят его способности. Например, "узбеки любят баранину, и со всем, чтобы ты им ни говорил, они соглашаются. Туркмены пьют верблюжье молоко и являются самыми большими тугодумами". Настроить тело, как инструмент. Разум:2. Соблюдать гигиену: o тела (ежедневный душ); o одежды (одежда впитывает и сохраняет эмоции человека и его окружения, поэтому нужно ежедневно надевать чистые выглаженные вещи, а также обязательно, приходя, домой, снимать то в чем выходили на улицу); o рта (чистота речи, запрещается употреблять слова, несущие негативный смысл, матерные); o ушей (от сплетен, отрицательных высказываний); o сердца (от ненависти, злобы, обиды. По мнению Норбекова, опасно опускать обиду - ниже горла, в сердце); o мысли (от зависти, прелюбодеяния). Душа:3. Изменить взгляд на себя и на жизнь в лучшую сторону. "Большинство болезней и неудач - это материализация мыслей. Перестаньте смотреть через серое, грязное стекло неверия, сомнения, и недовольства собой и всем вокруг. Заниженная самооценка - самая страшная разрушительная сила. Научитесь прощать себе мелкие промахи и ошибки". 4. Развивать интуицию, научиться отличать голос интуиции от голоса разума o обращать внимание на свои ощущения в течение дня , учиться предугадывать события. o отслеживать свои впечатления в первые три минуты знакомства с людьми (80% информации о человеке поступает именно в первые минуты встречи); o не совершать опасные поступки, принимаясь за дело, прежде всего, учтите вначале отрицательные стороны и лишь потом положительные. Если все же отрицательных сторон больше, - лучше отказаться от них; o научиться не принимать малоэффективные решения (любой вид деятельности должен приносить прибыль, хотя это может быть и моральное удовлетворение или работа на перспективу). Дух:5. Развивать рефлексы: o создавать приятные ощущения при принятии правильных решений ("недовольство") собой всегда приводит к разрушению любого созидания, поэтому за каждую выполненную работу нужно усилием воли вызвать в себе уважение, потому что именно так начинается создание Личности"); o отключить обычную логику, которая основана на повторении чужого опыта (необходимо уметь принимать неординарные решения. Механический повтор того, что делают другие, это враг. o договориться с ленью (обязательно раз в неделю выделять для себя время, когда можно полностью отключиться от повседневной рутины). 6. Путешествовать. Посещая другие города и страны, изучая нравы других народов, можно найти идею. 7. Научиться формировать ситуацию: o мысль материальна, и чтобы что-либо осуществилось, необходимо представить конечный результат в мельчайших деталях. Но обязательно, чтобы в данной "картинке" присутствовали вы сами; o выбирая объекты бизнеса, избегать те, на которых лежит проклятие: игорный бизнес, водка и наркотики прокляты, а так как проклятия всегда материализуются, они обязательно свалятся на вашу голову. 8. Поставить цель и строго придерживаться временных рамок. "Движение без цели - это путь туда, не знаю куда. Но и осуществление поставленной задачи нужно постоянно держать под жестким контролем". 9.. Оградить себя от неудачников. Глупость, неудачи и несчастья имеют свойство передаваться (не стоит брать на работу неудачников). Справки по участию в "Мастерской успеха" по тел.: 75-59-59 и 72-97-07