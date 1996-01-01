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Муниципальная реформа подстригла территории "по самой низкой травинке"
Выстраивание вертикали власти стало единственной реально достигнутой целью российской муниципальной реформы, считает Ирина Стародубровская, кандидат экономических наук, руководитель Лаборатории проблем муниципального развития "Политическая экономия и региональное развитие" Института экономики переходного периода (Москва).
Острые проблемы функционирования и регулирования местного самоуправления обсуждались на видеоконференции, организованной Клубом региональной журналистики "Из первых уст" в редакции "Золотого Рога". Московский эксперт ответил на вопросы "ЗР", посвященные муниципальной реформе.
ДосьеВ соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" в России складывается двухуровневая система местного самоуправления. Территория всех субъектов Российской Федерации поделена на территории муниципальных районов и городских округов, а территория муниципальных районов - на территории городских и сельских поселений, причем в малонаселенных местностях могут образовываться межселенные территории. Переход на новую систему должен был быть осуществлен с 1 января 2009 года. В конце 2008 года краевыми властями было заявлено, что муниципальная реформа в крае завершена.
"О каких либо видимых положительных результатах реформы можно говорить, если сама реформа проводилась в условиях отсутствия выбора. В начале 2000-х гг. такой ситуации не было, было лишь определенное недовольство действующим законодательством, регулирующим правоотношения в муниципальных образованиях. Принятые новые положения были не набором срочных мер с предсказуемыми последствиями, а отражали представления разных людей о том, как можно лучше наладить жизнь в муниципальном сообществе. Если мы посмотрим, каким образом строилась муниципальная реформа, мы обнаружим, что там была не одна, а, в общем, четыре, по меньшей мере, разные идеологии: разграничение полномочий властей, максимальное приближение власти к населению, финансовая автономия муниципальных образований, централизация власти. Удалось только последнее, - считает Ирина Стародубровская.
"Во многом нереализуемым оказался принцип финансовой автономии, потому что те финансовые гарантии, которые объективно могли быть даны на федеральном уровне, были не очень значительны. У нас большая дифференциация между разными регионами и муниципальными образованиями. И если на федеральном уровне закреплены некоторые единые нормативы, единые доходные источники, то для Московской области это могут быть гигантские средства, формирующие огромный профицит муниципальных образований. А для менее развитых регионов это могут быть копейки, которые, собственно, никаких финансовых гарантий не дают. Более гибкие механизмы, к сожалению, в рамках реформы предусмотрены не были, соответственно, эта идеология тоже была не реализована. И, собственно, единственная идеология, которая в рамках реформы была реально усилена, реально укреплена, и под которую были заточены механизмы и направления реализации, оказалась идеология централизации", - подчеркнул эксперт .
На вопрос журналистов, в чем главные слабые стороны несостоявшей муниципальной реформы, Ирина Стародубровская дала экспертную оценку: "Территориальная структура на всей территории страны должна быть единообразной, разграничение полномочий на всей территории страны должно быть единообразным, тогда можно будет установить какие-то правила игры. Но в этом есть одна проблема. Мы применяем единые измерители, единые подходы, единые механизмы, на самом деле, к абсолютно разнокачественным объектам. У нас есть активно растущие территории. Территории, для которых основные проблемы, - это проблемы роста. Но у нас есть совсем другие территории, где происходят отток населения, деградация человеческого капитала, где, собственно, остаются только те люди, которые не очень могут найти себя в жизни. А для любых активных людей основная тенденция, основной стимул, это уехать с этих территорий. Что происходит, если мы к столь разнообразным территориям применяем один и тот же подход, применяем один и тот же измеритель? Происходит примерно то же самое, когда мы стрижем газон на одном уровне. Мы как высоко стрижки устанавливаем? По самой низкой травинке, чтобы все было ровно. Вот и здесь, к сожалению, приходится устанавливать на уровне тех самых деградирующих, умирающих территорий, чтобы даже они могли справиться с тем объемом полномочий и с теми функциями, которые за ними записаны. Они справляются с трудом, поэтому дальше идет еще более сильная централизация, они же не справляются, подходы едины. И у нас в результате получается, что приоритет отдается ни территориям растущим, которым реально нужны ресурсы и технологии, которые реально могут стать центрами развития, а мы всех стрижем под уровень территорий деградирующих и умирающих. Это очень серьезная проблема муниципальной реформы, и заложена она в ней была изначально. Конечно, одним из наиболее ярких проявлений этой проблемы является недооценка самой реформы и ее роли".
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