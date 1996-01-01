www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.67 р. 100 JPY: 58.19 р.
EUR: 74.94 р. 10 CNY: 94.6 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Началась пятипроцентная война за субсидии

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

С предсказуемой, но от этого не менее интересной проблемой столкнулись ТСЖ Владивостока, получившие средства на капитальный ремонт домов.

Напомним, что из федерального бюджета для четырех муниципальных образований Приморского края поступил целевой федеральный транш. Условий для выделения денег из "Фонда содействия реформе ЖКХ" было два: софинансирование со стороны местных бюджетов и 5%-ный вклад населения, проживающего в домах ТСЖ. Что касается бюджетов, то дело худо-бедно удалось утрясти. Под второй московский транш попали уже 18 муниципальных образований края. А вот с населением вышла заминочка, люди отказываются платить.

Аргументов у неплательщиков несколько: "государство и так мне задолжало"; "мне не нравится качество выполненных работ", "пусть сначала все закончат, а потом я заплачу". Последний аргумент выводит из себя председателей ТСЖ, поскольку занятые на ремонте зданий подрядчики сидят без денег. Схема получения московских средств такова: на расчетный счет переводится сумма софинансирования из бюджета плюс скромный вклад жильцов, после чего деньгами можно реально пользоваться. А пока люди стоят на своем, управления ТСЖ вынуждены брать целевые кредиты в банках для расчета с подрядными организациями.

Рубрика "Ходят слухи, что…"

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru