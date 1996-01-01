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Началась пятипроцентная война за субсидии
С предсказуемой, но от этого не менее интересной проблемой столкнулись ТСЖ Владивостока, получившие средства на капитальный ремонт домов.
Напомним, что из федерального бюджета для четырех муниципальных образований Приморского края поступил целевой федеральный транш. Условий для выделения денег из "Фонда содействия реформе ЖКХ" было два: софинансирование со стороны местных бюджетов и 5%-ный вклад населения, проживающего в домах ТСЖ. Что касается бюджетов, то дело худо-бедно удалось утрясти. Под второй московский транш попали уже 18 муниципальных образований края. А вот с населением вышла заминочка, люди отказываются платить.
Аргументов у неплательщиков несколько: "государство и так мне задолжало"; "мне не нравится качество выполненных работ", "пусть сначала все закончат, а потом я заплачу". Последний аргумент выводит из себя председателей ТСЖ, поскольку занятые на ремонте зданий подрядчики сидят без денег. Схема получения московских средств такова: на расчетный счет переводится сумма софинансирования из бюджета плюс скромный вклад жильцов, после чего деньгами можно реально пользоваться. А пока люди стоят на своем, управления ТСЖ вынуждены брать целевые кредиты в банках для расчета с подрядными организациями.
Рубрика "Ходят слухи, что…"
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