Как Владивосток отметит День города

Торжества в честь празднования Дня города начнутся сегодня, 2 июля, с возложения венков и цветов к могиле генерал-губернатора Николая Муравьева-Амурского и памятнику первому старосте Владивостока Якову Семенову. В сквере у Триумфальной арки будет играть духовой оркестр.

Массовые народные гуляния в честь Дня рождения города развернутся в выходной день - субботу 4 июля. С 10.00 на улице Фокина начнется театрализованная программа "Старый город" с участием актеров в костюмах исторических персонажей, актеров-мимов. Здесь же под аккомпанемент духовых оркестров будут работать выставка-продажа изделий народных умельцев и выставка ретро-автомобилей. В полдень концерты лучших творческих коллективов города состоятся на набережной Спортивной гавани и на площади Борцов за власть Советов. На главной площади Владивостока все желающие смогут угоститься блюдами национальных кухонь. Вечером для горожан и гостей города споют популярные рок-группы и вокально-инструментальные ансамбли краевого центра. Завершит праздник традиционный фейерверк.