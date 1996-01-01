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Поздравления к дню города

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Дорогие владивостокцы! От всей души поздравляю вас с Днем города! Владивосток всегда был форпостом на берегах Тихого океана. Сегодня ему возвращается стратегический статус, он становится центром международного сотрудничества в АТР.

Владивосток по праву считается одним из красивейших городов России. Его неповторимая атмосфера кроется в сочетании моря и сопок, исторических зданий и современных сооружений. Это удивительный город с яркой историей и сильными творческими людьми.

Сегодня мы с вами живем в эпоху рождения новых символов Владивостока. В скором времени в городе появятся федеральный университет, два уникальных моста, связывающих материк и острова, центр города и его отдаленные районы. Уже через несколько лет мы примем у себя участников и гостей саммита АТЭС.

В наших силах совместными усилиями сделать все, чтобы Владивосток не просто обрел статус тихоокеанской столицы России, а стал красивым, уютным и процветающим. Городом, где хочется жить, работать и растить своих детей.

Поздравляю Владивосток с 149-летием! Желаю всем жителям здоровья, радости, счастья и благополучия! С праздником, любимый город! С Днем Рождения!

Глава города Владивостока Игорь ПУШКАРЁВ.

Дорогие друзья! От имени депутатов Законодательного Собрания Приморского края сердечно поздравляю всех жителей Владивостока с днем рождения города!

К 149 дате со дня своего основания Владивосток подошел с большими перспективами. Мы вместе начали решать амбициозные задачи - превращать Владивосток в мегаполис мирового уровня, в город с высоким качеством жизни, привлекательный для международного сотрудничества.

Второй год в Приморье действует целевая программа "Развитие города Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе". Выполнение всего намеченного позволит создать новые рабочие места, обеспечить проведение в 2012 году в городе Владивостоке саммита АТЭС на высоком уровне, повысить привлекательность нашего региона и изменить демографическую ситуацию. Мы по праву можем гордиться нашим городом - его славной историей, современными достижениями, верим в его большое будущее.

Отдельные слова благодарности хочется выразить всем тем, кто обеспечивает достойную жизнь жителям краевого центра, лечит, учит, строит, создает в городе уют и комфорт. Город создают, хранят и развивают люди. Именно их мы должны считать главным нашим богатством. От души желаю жителям Владивостока крепкого здоровья, счастья и благополучия! С праздником вас, уважаемые владивостокцы!

В.В. ГОРЧАКОВ,

Председатель Законодательного Собрания Приморского края.

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