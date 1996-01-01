Вдова вместо виагры

Яд некоторых пауков, обитающих в Латинской Америке, можно применять для лечения импотенции.

Речь идет, в частности, о достаточно известном виде - Черная вдова. Известно, что современные препараты, назначаемые при импотенции, вызывают расширение сосудов. Яд пауков, по убеждению израильских ученых, улучшает эрекцию благодаря влиянию на нервную систему.