Камуфляж на пляж, или Загораем правильно

Пожалуй, нет летом большего удовольствия, чем пляжный отдых. Конечно, при условии, что вы знакомы с правилами хорошего загара.

1. За 20 минут до выхода нанесите на тело и лицо слой солнцезащитного крема. Его SPF должен соответствовать типу вашей кожи или степени загара. Например, те, у кого смуглая кожа, могут смело использовать коэффициент, равный шести. Чем светлее кожа, глаза и цвет волос, тем выше должен быть SPF. 2. Не экономьте на количестве и частоте нанесения солнцезащитных средств на пляже. Большинство из них лишь в течение 1-1,5 часа защищают кожу от УФ-лучей. Даже кремы с пометкой "водостойкий" следует обновлять на теле после каждого купания. Исследования доказывают, что регулярное нанесение средств с защитой SPF 10-15 блокирует 95% вредных УФ-лучей.

3. Отдайте дань уважения современной косметологии и пополните косметичку средствами, специально предназначенными для тела, лица, губ или волос во время пребывания на солнце. Например, солнцезащитный крем для лица не только фильтрует УФ-лучи, но и увлажняет, питает, восстанавливает и даже разглаживает морщинки. Серии для тела независимо от степени защиты тоже проявляют максимальную заботу о коже: восстанавливают упругость, увлажняют, защищают от ветра и действия морской или хлорированной воды.

Словом, условий для безопасного загара сегодня масса.

4. Чтобы успокоить разгоряченную от солнца кожу, нанесите специальный бальзам после загара с охлаждающим эффектом. Он устранит покраснения, чувство стянутости, жжения, восстановит эластичность кожи и приятно освежит.

Солнечное меню

Загар ляжет ровнее и будет дольше держаться, если включить в меню специальные солнечные продукты. Морковь, апельсины и абрикосы содержат много бета-каротина, который способствует более быстрому загару и укрепляет сосуды. Так же как и томаты. Благодаря веществу ликопену они ускоряют выработку меланина, а значит, и сам процесс загорания.