www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.14 р. 100 JPY: 57.02 р.
EUR: 73.47 р. 10 CNY: 94.87 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Финики - лакомство, еда или лекарство?

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Финики - удивительный плод, которому во многих странах приписывают свойства укреплять человеческое здоровье и продлевать жизнь. Со стародавних времен они известны своими целебными свойствами. Финики широко использовались для борьбы с различными онкологическими заболеваниями, туберкулезом, инфекциями и другими недугами.

В финиках содержится много железа, магния, фосфора, минеральных солей, витаминов групп А и В, незаменимых аминокислот, протеина и др. Ученые считают, что 10 фиников в день достаточно для обеспечения суточной потребности человека в магнии, меди, сере, половины потребности в железе, четверти потребности в кальции. Некоторые диетологи утверждают, что один финик и стакан молока могут обеспечить минимально необходимую потребность человека в питательных веществах.

23 вида аминокислот, содержащихся в финиках, отсутствуют в большинстве других фруктов. В сушеных плодах фиников содержится 60-65% сахара - самый высокий процент по сравнению со всеми другими фруктами. Причем это в основном глюкоза и фруктоза, потребление которых не несет отрицательных последствий для организма человека в сравнении с сахарозой.

По своим питательным, диетическим и лечебным свойствам финики приравниваются к злакам.

Со стародавних времен финики были известны своими целебными свойствами. Считалось, что плоды финиковых пальм дают силу, выносливость, увеличивают продолжительность жизни, усиливают мужскую половую потенцию. Они укрепляют сердце, печень и почки, способствуют развитию в кишечнике полезных бактерий, поддерживают кислотный баланс организма и питают кровь, способствуют развитию корневых окончаний мозга, усиливают способность организма противостоять различным инфекциям, в том числе вирусным.

Финики полезны также при анемии и гипертонии, для груди и легких, успокаивают кашель и способствуют выводу мокрот, чрезвычайно полезны для мозговой деятельности. Пищевые волокна, содержащиеся в финиках, снижают риск раковых заболеваний.

Из-за высокого содержания калия врачи рекомендуют употреблять финики при сердечно-сосудистых заболеваниях. При сердечной недостаточности финики стимулируют деятельность сердца, служат тонизирующим и укрепляющим средством, восстанавливают силы после продолжительной болезни. Помогают финики при параличе лицевого нерва, при переутомлении и физической усталости, при сахарном диабете. Отвар фиников с рисом помогает при дистрофии.

Особенно полезны финики женщинам при беременности, во время родов и при кормлении ребенка. Они облегчают роды, способствуют началу выработки женским организмом молока. Их рекомендуют также вместо сладостей тем, кто придерживается диеты и старается поддерживать вес в норме.

Но вяленые и сушеные финики имеют липкую поверхность, и на них могут попасть загрязнители и бактерии, поэтому их перед употреблением нужно мыть.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru