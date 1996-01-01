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Финики - лакомство, еда или лекарство?
Финики - удивительный плод, которому во многих странах приписывают свойства укреплять человеческое здоровье и продлевать жизнь. Со стародавних времен они известны своими целебными свойствами. Финики широко использовались для борьбы с различными онкологическими заболеваниями, туберкулезом, инфекциями и другими недугами.
В финиках содержится много железа, магния, фосфора, минеральных солей, витаминов групп А и В, незаменимых аминокислот, протеина и др. Ученые считают, что 10 фиников в день достаточно для обеспечения суточной потребности человека в магнии, меди, сере, половины потребности в железе, четверти потребности в кальции. Некоторые диетологи утверждают, что один финик и стакан молока могут обеспечить минимально необходимую потребность человека в питательных веществах.
23 вида аминокислот, содержащихся в финиках, отсутствуют в большинстве других фруктов. В сушеных плодах фиников содержится 60-65% сахара - самый высокий процент по сравнению со всеми другими фруктами. Причем это в основном глюкоза и фруктоза, потребление которых не несет отрицательных последствий для организма человека в сравнении с сахарозой.
По своим питательным, диетическим и лечебным свойствам финики приравниваются к злакам.
Со стародавних времен финики были известны своими целебными свойствами. Считалось, что плоды финиковых пальм дают силу, выносливость, увеличивают продолжительность жизни, усиливают мужскую половую потенцию. Они укрепляют сердце, печень и почки, способствуют развитию в кишечнике полезных бактерий, поддерживают кислотный баланс организма и питают кровь, способствуют развитию корневых окончаний мозга, усиливают способность организма противостоять различным инфекциям, в том числе вирусным.
Финики полезны также при анемии и гипертонии, для груди и легких, успокаивают кашель и способствуют выводу мокрот, чрезвычайно полезны для мозговой деятельности. Пищевые волокна, содержащиеся в финиках, снижают риск раковых заболеваний.
Из-за высокого содержания калия врачи рекомендуют употреблять финики при сердечно-сосудистых заболеваниях. При сердечной недостаточности финики стимулируют деятельность сердца, служат тонизирующим и укрепляющим средством, восстанавливают силы после продолжительной болезни. Помогают финики при параличе лицевого нерва, при переутомлении и физической усталости, при сахарном диабете. Отвар фиников с рисом помогает при дистрофии.
Особенно полезны финики женщинам при беременности, во время родов и при кормлении ребенка. Они облегчают роды, способствуют началу выработки женским организмом молока. Их рекомендуют также вместо сладостей тем, кто придерживается диеты и старается поддерживать вес в норме.
Но вяленые и сушеные финики имеют липкую поверхность, и на них могут попасть загрязнители и бактерии, поэтому их перед употреблением нужно мыть.
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