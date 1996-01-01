Избыток витамина Е провоцирует рак

Избыток в организме витамина Е увеличивает риск развития рака легких. Вместе с тем недостаток витамина Е в организме может привести к распаду мышечных волокон, жировой дистрофии печени.

Что же делать? Медики рекомендуют соблюдать меру и подпитывать организм витамином Е из натуральных источников, а не лекарственных препаратов: он есть в подсолнечном, хлопковом, кукурузном масле; семечках, яблоках, орехах, зеленых листовых овощах, злаковых, бобовых, овсянке, пшенице.