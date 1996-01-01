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Что такое ЭКГ?
Обычные анализы нам в жизни приходится сдавать несметное количество раз начиная с детского сада. А вот что такое инструментальная диагностика - знают далеко не все, и несведущие частенько пугаются, когда врач посылает их на три буквы - на УЗИ, ЭКГ, ЭЭГ, МРТ...
Начнем с электрографии (ЭКГ) - одном из самых доступных, быстрых, безвредных и абсолютно безболезненных методов исследования деятельности сердца, с которым, вероятно, уже имел дело практически каждый взрослый человек.
Врачи используют ЭКГ для выявления сердечных заболеваний при обследованиях и для уточнения диагноза при уже установленном заболевании. В отличие от других методов, ЭКГ способна обнаружить малейшие отклонения от нормального ритма сердца и выявить повреждения миокарда, причиной которого наиболее часто бывает закупорка коронарных артерий.
- Клетки нашего сердца обладают способностью генерировать электрические импульсы, приводящие к сокращению сердечной мышцы и нормальной работе этого органа, - рассказывает зав. терапевтическим отделением владивостокской муниципальной поликлиники №12 Зоя Соколова. - Специальный прибор - электрокардиограф - улавливает сердечные импульсы с поверхности тела и усиливает их примерно в 3000 раз.
Для этого на руки, ноги и грудную клетку пациента накладывают несколько электродов - металлических пластинок, смазанных специальной токопроводящей пастой.
Воспринимаемые электродами импульсы поступают в электрокардиограф, преобразуются в механические усилия и передаются на самопишущее перо, которое вычерчивает их на длинной разграфленной ленте в виде ЭКГ. Многие из вас видели эту тонкую, длинную белую ленту с непрерывной линией в виде зубцов и отведений.
Практикующие врачи хорошо знают, какой должна быть нормальная ЭКГ, и ставят диагноз болезни сердца на основании либо снижения уровня пиков ниже допустимых значений, либо при обнаружении ненормальных по форме или по расположению подъемов и спусков "сердечной кривой".
По изменениям на ЭКГ можно диагностировать ишемию и инфаркт миокарда, гипертрофию правого и левого желудочков, аритмии, перикардит, нарушение электролитного баланса (в частности, гипокалиемию), а также судить о действии сердечных препаратов.
Показанием для назначения ЭКГ могут служить подозрение на наличие заболеваний сердца и сосудов, гипертоническая болезнь, функциональные нарушения. ЭКГ обязательно входит в комплекс исследования спортсменов, беременных женщин, представителей некоторых профессий, во время медицинских комиссий и перед хирургической операцией.
Простудные заболевания, воспалительные процессы, болезни некоторых внутренних органов также могут ухудшить функции сердца, что требует мониторинга ЭКГ и наблюдения специалиста.
Как следует относиться к заключению, даваемому врачом по вашей ЭКГ?
- К сожалению, ЭКГ не является стопроцентно достоверным методом диагностики заболеваний сердца, - считает Зоя Соколова. - Некоторые заболевания сердца при спокойном состоянии пациента на ЭКГ не проявляются и могут быть выявлены только при определенных условиях (например, во время или после физической нагрузки), когда сердце начинает работать в усиленном режиме. Поэтому иногда врачи просят пациента выполнить какое-либо физическое упражнение, так называемый "стресс-тест" (от простых приседаний до "езды" на велоэргометре), и снимают ЭКГ до, во время и после нагрузки.
Для того чтобы сердце было под контролем в течение какого-то более длительного времени, используется метод амбулаторного ЭКГ-мониторинга (АЭМ) и портативное устройство, способное наблюдать за сердцем практически 24 часа в сутки.
Суточное мониторирование ЭКГ (Холтеровское мониторирование) позволяет выявлять безболевые формы ишемической болезни сердца, нарушения ритма и проводимости сердца.
При наличии медицинского полиса и направления врача в муниципальных поликлиниках и краевом диагностическом центре ЭКГ вам сделают бесплатно. То же самое и больным, находящимся на лечении в стационарах. В остальных случаях электрокардиограмма обойдется вам в 200-300 руб. в муниципальных и государственных лечебных учреждениях и от 350 до 700 руб. - в частных.
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