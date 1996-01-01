Что нужно сердцу?

Наше сердце любит, когда мы двигаемся. Даже небольшая зарядка лучше, чем ничего. 30 минут ходьбы в день улучшат ваше состояние.

Наше сердце любит, когда мы правильно питаемся. Больше фруктов, грубой пищи, растительного масла вместо животного.

Нашему сердцу необходимы:

Калий, поскольку он способствует выведению избыточной жидкости из организма и улучшению деятельности сердечной мышцы. Много калия в фасоли, сое, горохе, абрикосах, кураге, персиках, черносливе, сушеных белых грибах и подберезовиках, черном чае, какао, сгущенном цельном молоке.

Магний, поскольку обладает сосудорасширяющим и мочегонным действием. Основной источник поступления в организм - растительные продукты. Много магния в гречке, овсянке, горохе, фасоли, арбузах, фундуке, миндале, сушеных подберезовиках, черном чае, кофе, халве, морской капусте.

Йод, поскольку благоприятно влияет на обмен веществ при атеросклерозе. Наиболее богаты йодом продукты моря: рыба, кальмары, мидии, креветки, морская капуста. Содержится также в мясе, яйцах, молоке, свекле, салате, картофеле, капусте, огурцах, винограде, сливах.

Витамин С способствует укреплению кровеносных сосудов. Основные источники: красный сладкий перец, яблоки, укроп, шиповник, облепиха, смородина.

Витамины группы В способствующие профилактике прогрессирования атеросклероза и положительно влияющие на обмен веществ. Дрожжи, печень, почки, орехи, зеленые листья растений.

Витамин РР (никотиновая кислота), поскольку является составной частью некоторых окислительных ферментов. Источники: крупы, фасоль, хлеб из муки грубого помола, горох, картофель.

Витамин Р способствует укреплению капилляров, уменьшает проницаемость сосудистой стенки. Содержится в черноплодной рябине, вишне, черной смородине, чае, зеленом горошке, апельсинах, лимонах, плодах шиповника, перце, малине, землянике.

Клетчатка - оболочки растительных клеток, растительные волокна. Они способствуют выведению из организма избыточного холестерина и тем самым обеспечивают профилактику прогрессирования атеросклероза. Содержатся исключительно в растительных продуктах - овощах, фруктах, ягодах, крупах.

Растительное масло, поскольку является главным источником полиненасыщенных жирных кислот, благоприятно влияющих на нормализацию холестеринового обмена. Надо помнить, что термическая обработка несколько снижает полезные свойства растительного масла, поэтому целесообразнее использовать его для заправки салатов и винегретов.

Вегетарианские супы - крупяные, фруктовые, молочные. Употребление мясных и рыбных бульонов ограничивается до 1-2 раз в неделю.

аше сердце любит, когда мы в форме. Считается, что человек должен в течение жизни сохранять вес, который был у него в возрасте 25 лет. Сколько прибавляется веса, столько теряется здоровья.

Наше сердце любит, когда мы не курим вовсе или бросаем курить. Курение разрушает не только здоровье, но и лекарства, которыми это здоровье пытаются поправить.

Наше сердце любит, когда мы спокойны. Уныние, злоба, агрессия - эмоции разрушительные не только для окружающих, но и для самого человека.