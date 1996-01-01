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В аэропорту Владивостока появится бизнес-зал
Международный терминал аэропорта Владивосток в скором времени обзаведется собственным бизнес-залом. "Первых пассажиров мы ждем уже в июле. Зал будет соответствовать всем требованиям международного уровня", - сообщил зам. генерального директора ОАО "Международный аэропорт Владивосток" Александр МОРДАНЬ.
Вместимость бизнес-зала составит около 20 человек (при необходимости и больше), при том, что пропускная способность собственно международного терминала составляет 100 человек в час. Воспользоваться его услугами сможет любой пассажир за отдельную плату. Отметим, что сегодня в аэропорту Владивосток функцию бизнес-зала фактически выполняет зал приема официальных делегаций, услугами которого пользуются местные VIP-персоны. Основными посетителями зала сегодня выступают представители депутатского корпуса ЗС ПК, поэтому зал в народе именуется "депутатским".
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