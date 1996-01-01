Знаменосец Юрий Трифонов

Превратности судьбы: человека, который внес большой вклад в развитие Владивостока, мало кто помнит, зато имя его тезки - криминального авторитета - до сих пор на слуху...

Сыну "врагов народа", последнему главному энергетику некогда мощного "Приморсклеспорма", человеку, лично знавшего Владимира ВЫСОЦКОГО и Вахтанга КИКАБИДЗЕ, Юрию Ивановичу ТРИФОНОВУ 1 августа исполнится 70 лет. Но ясность ума, юмор, богатый жизненный опыт, а главное память - все это остается кристальной чистоты...

Не будучи почетным жителем Владивостока, его вклад в историю приморской столицы нельзя недооценивать. Например, жители 71-го микрорайона Владивостока именно ему обязаны тем, что добираются домой по дороге от Баляевской площади, а не карабкаются вверх со стороны площади Луговая и ул. Фадеева. И "веерные отключения света", будь они неладны, но ставшие характерной чертой Приморья не только 90-х, но и 80 и 70- годов, также его заслуга.

"Даже родной брат меня за такое ноу-хау хотел линчевать, когда узнал, что это была моя идея - признается Юрий Иванович. Но иначе было нельзя, в противном случае вся бы краевая энергетика вылетела в трубу".

Накануне очередного дня рождения Владивостока мы побывали в гостях у Юрия Ивановича и не удержались от вопроса, какое отношение он имеет известному персонажу, чей жизненный путь закончился в СИЗО-1 Владивостока несколько лет назад. На, что наш собеседник, слегка изменившись в лице, коротко ответил: "Тезки". Что, кстати, могу подтвердить люди старшего поколения, кто лично знает Юрия Ивановича Трифонова.

Кстати, уже по ходу беседы возник вопрос, а почему человек, который в учебниках истории должен был застолбить место за собой хотя бы только за то, что, участвовал в параде по случаю 100-летия Владивостока и провез Знамя своего соединения, по центральным улицам Владивостока, не является почетным гражданином города"? В то время как политическая коньюктура и "эластичность" нашей партийно-хозяйственной номенклатуры позволяет становиться таковым всяким политическим деятелям, имевшим лишь одну заслугу - родиться в нашем городе?

- Военный парад 2 июля 1960 года был не просто данью уважения Владивостоку со стороны партийного и государственного руководства, - считает Юрий Иванович. Участие войск даже при проведении государственных праздников в те времена не было разрешено, и последним таким парадом в СССР был смотр войск на Параде Победы в мае 1946 г., по сути, продублировавший знаменитый июньский парад 1945-го. Что тогда говорить о далеком и мало кому известном Владивостоке?

На это было соответствующее постановление ЦК. Вообще, Владивосток должен занимать в истории Советского государства и России как его преемницы особое место, о чем сегодня почти не вспоминают. Столице Приморья первой из областных и краевых центров за всю 70-летнюю историю Союза был вручен Орден Ленина. Владивостоку - первому советскому городу было дозволено отпраздновать вековой юбилей. Опять же военный парад по случаю 100-летия...

Кстати, с участием Юрия Ивановича в том знаменитом параде связан интересный исторический факт, суть которого в следующем.

Праздник по случаю 100-го дня рождения города доверено было открыть не Тихоокеанскому флоту, как предполагалось, априори играющему главную военно-торжественную роль в морском городе, а пехотинцам из далекого приханкайского гарнизона 32-й мотострелковой дивизии, участвовавшей в боях на Хасане, обороне Москвы и бившей японцев на полях Маньчжурии!

- Здесь, мне кажется, - продолжает Юрий Иванович - сыграл не последнюю роль казус, случившийся за три года до этого. В 1957 г. американцы, тогда хозяйничавшие в Японском море, решились проверить нашу ПВО на прочность. С территории Японии были направлены четыре тяжелых американских бомбардировщика В-36 "Миротворец", которые спокойно пролетели до Хабаровска, там развернулись и вернулись на свою базу. Вся артиллерия ПВО, прикрывавшая Владивосток, лупила по американцам, с кораблей, с городских высот, но тщетно. Я лично видел стрельбу зениток СОН-100 с сопок, где сейчас проходит улица Днепровская. Все небо было в разрывах зенитных снарядов!

Правда, на обратном пути "Миротворцев" караулили МиГ-15, но они не могли достать до них в силу небольшого практического потолка.

Через пару месяцев после этого конфуза был конкретный разбор полетов, в прямом и переносном смысле! Американцы не просто прогулялись над Приморьем, а сделали это в День Военно-морского флота СССР! Осенью был снят 1-й секретарь крайкома партии, по шапке получил командующий флотом адмирал ВИНОГРАДОВ, разумеется, также со снятием с должности. Его сменил адмирал ФОКИН...

По признанию современников, новый руководитель Приморья Василий Ефимович ЧЕРНЫШЕВ, Герой Советского Союза, фронтовик, командир партизанского отряда, мягко говоря, недолюбливал тихоокеанцев, которые, по его мнению, всю войну пробыли в тылу, не понюхав пороху. Тут еще этот случай с американскими бомбардировщиками. Поэтому было принято решение, что 100-летний юбилей Владивостока будут открывать военные из какой-нибудь части, участвующей в боях. Таковой на тот момент была 32-я мотострелковая дивизия, штаб которой находился в п. Камень-Рыболов.

- В то время торжественные мероприятия по случаю государственных и прочих праздников происходили на стадионе "Авангард". Центральной площади Владивостока как таковой не было, - продолжает вспоминать Юрий Иванович. - Кто помнит, там в 50-60-ее годы был сквер, рядом находились цирк-шапито и площадка, на которой выступал флотский оркестр. Поэтому все происходило на "Авангарде". Помню, когда шла подготовка к параду, сначала мы из своих пушек полевой артиллерии дали залп, после чего повылетали стекла в сберкассе и аптеке возле стадиона, а потом наш "подвиг" повторили корабли ТОФ, отсалютовав холостыми зарядами из орудий главного калибра. Вот во время подготовки крейсер "Каганович", помнится, и шарахнул из главного калибра, да так, что на всем протяжении Ленинской улицы в домах вылетели стекла! Поэтому решили больше не экспериментировать, а воспользоваться вкладными 37-мм стволами...

Свое же участие в празднование 100-летия Владивостока Юрий Иванович оценивает весьма скромно, считая, что произошло обыкновение стечение обстоятельств. Его, молодого солдата, заправски управлявшего мотоциклом, заприметил старшина комендантской роты:

- Когда поступил приказ, что военную часть на празднование 100-летие Владивостока будет обеспечивать наша дивизия, старшина комендантской роты УШНУРЦЕВ, имени за давностью лет не помню, остановил свой выбор на мне. Ему очень нравились мои виражи, которые я закручивал на мотоцикле, в том числе и разворот, который потом получил название "полицейского". На нем я и провез знамя дивизии в сопровождении автоматчиков!