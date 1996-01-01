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Грех 11-й - в сторонке стоять
Эволюция, как известно, процесс цикличный. И вслед за каждым периодом бурного роста в ней по расписанию предусмотрен обязательный перекур. А совсем недавно этот обеденный перерыв, который простым языком вполне можно обозвать словом "застой", в очередной раз (и по хорошей русской традиции совершенно неожиданно) подошел к концу.
Мне не представляется интересным оценивать природные циклы на предмет эффективности или устраивать грандиозный спор с Всевышним о гуманности и хорошем отношении к лошадям - ведь куда веселей наблюдать за нашей эпохой в лицах и картинках.
Вот вам славный зверинец: отечественная эстрада середины "нулевых". Сравнить этих ребят с ТАЛЬКОВЫМ, АНТОНОВЫМ и другими язык не поворачивается лишь из-за вечного "были люди в наше время". Отсюда теория за номером один: вылез БИЛАН - жди перемен.
Теория номер два: закончились идеи - "твиксом" не обойдешься. Взгляните, например, на рекламу: пятая (или какая там) ветвь власти нынче способна поражать лишь шаблонностью мысли. Например, я нахожу весьма забавным слоган "Лада Калина" - всем хороша!".
Очевидно: перемен требуют наши сердца. Используя стандартные решения, все больше и больше задыхаться будет реклама. Помирающая под забором подруга общества потребления ознаменует порезанные бюджеты на телевидение и глянцевые журналы, ибо лишь Интернет не попадет в братскую могилу медиабизнеса. А кладбище со специализацией на оптовых захоронениях информации - это последний шаг к отупению народа.
И не случайно недавно вышло продолжение фильма "Асса". Это, как говорится, не цель, и даже не средство. Это всего лишь маленькая точка на очередном витке истории, сигнал наступления времен смутных, но веселых.
Если история развивается по спирали, то можно ли избежать повторения тех ошибок, что наши предки совершали десятки раз? И не думал ли об этом, к примеру, ЛЕНИН перед тем, как радостно угробить российскую элиту?
Вспомним: сменилась вся верхушка, появился простор для роста новой элиты. И что из этого получилось? СТАЛИН, приход к власти которого ознаменовался очередной зачисткой. Опять же, КПД нулевое. Да еще и кровищи пролито столько...
Так что же делать сейчас, когда после очередных застойных времен пришел большой-пребольшой кризис и бодро приступил к процедуре под названием "кошмарить бизнес"? Может, это - шанс пройти через время нестандартных решений и персональных достижений? Может, именно теперь нужно дать шанс личностям, кроме, понятно, фигур-символов высочайшей власти? Все же Личность конца века прошлого - это не заставивший плакать в канун Нового года президент; историю России делали тогда совсем другие люди. Те, что сейчас акклиматизировались по тюрьмам, лондонам и другим злачным местам.
Пока же мы наблюдаем событие века: попытку справиться с кризисом отрицанием его существования. Что радостно ведет страну к повсеместному нигилизму, ибо вместо веры в кризис народ теряет надежду не только на свет где-то вдалеке, но и на существование этого уже сто лет как абстрактного туннеля, по которому мы вроде бы идем. А надежду отбирать нельзя - получим очередную поросль элиты, висящую на вилах по заборам в деревнях.
Единственный позитивный вариант будущего, по моему глубокому убеждению, скрыт в отдельных индивидуумах. Однако современные Фандорины и прочие приверженцы благородных стремлений от мысли о воспевании нынешнего спектакля верхов катастрофически далеки.
Праведные взгляды, как показывает практика, вообще не вполне сочетаются с политикой и манерой мыслить большими числами. Посему персонаж Фандорина, безусловно, имеет возможность получить членский билет той-самой-партии, но превращения в Бриллинга у него едва ли получится избежать - и это не особенно его вдохновляет. Но только такие персонажи могут растрясти партийное болото, состоящее в нижних уровнях преимущественно из ленивых бездарностей. И только такие люди - убежденные идеалисты хоть чего-то стоят с точки зрения вечности.
На самом деле, на данном этапе даже не важен окончательный результат. Главное, как в спорте: все это развернется на наших глазах и при нашем непосредственном участии. Шикарное полотно очередного передела и спасения Отечества рисовать должны мы сами. Люди, а не власть; личности, а не народ.
Достаточно лишь перестать ныть и начать хоть что-то делать в этой Богом забытой стране. Господа, проснитесь! Нам же повезло: приключения продолжаются...
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