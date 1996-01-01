В МГУ обсудили безопасность мореплавания

23 июня в Морском государственном университете им. Адмирала Невельского прошла региональная конференция по безопасности мореплавания. Прокомментировал конфенцию корреспонденту "ЗР" директор центра международных исследований Вадим Гапоненко:

- Конференция весьма актуальна, потому что вопросы безопасности мореплавания стоят на повестке дня не только в морских организациях, а в целом государственная власть России уделяет большое внимание этой теме. Как подтверждение - приезд высокопоставленных московских чиновников. Первая половина дня конференции посвящена освещению вопросов актуальных проблем в сфере безопасности мореплавания и государственной политики по решению этих проблем. Во второй половине дня обсуждался вопрос, волнующий не только морские организации и судовладельцев - это проблема пиратства в Адонском заливе. Проведен семинар, где главным докладом прозвучало выступление офицеров Тихоокеанского флота, участвовавших непосредственно в антипиратской операции. Наша задача изучить опыт, который приобрел Тихоокеанский флот, проанализировать международный опыт и довести, конечно, информацию до собравшихся людей. На конференции собралась достаточно большая аудитория: капитаны портов, представители судоходных компаний; люди, чьи интересы и бизнес затрагивает проблема пиратства

На открытии конференции были представлены: ОГАЙ Сергей Алексеевич, ректор МГУ им. Адм. Невельского; КЛЮЕВ Виталий Владимирович, заместитель директора Департамента государственной политики в области морского и речного транспорта Министерства транспорта Российской Федерации; ЕРМОЛАЕВ Петр Михайлович, начальник Управления Госморречнадзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Министерства транспорта РФ; СЕДОВ Олег Константинович, заместитель начальника Управления внутреннего водного транспорта Федерального агентства морского и речного транспорта Министерства транспорта РФ.