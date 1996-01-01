Активные студенты федеральных университетов соберутся в "Солнечном"

Встреча студенческого актива федеральных университетов РФ, представленного Объединенным студенческим советом Дальневосточного Государственного Университета, Профсоюзной организацией студентов Сибирского Федерального Университета и Союзом студентов Южного Федерального Университета проходит с 19 по 22 июня в центре культуры "Солнечный".

Идея проведения этой встречи возникла у Объединенного студенческого совета ДВГУ во время проведения Губернаторского IQ-бала в Красноярске, где впервые встретились представители студенческого актива всех трех федеральных вузов России. В программе мероприятия презентации организаций-участников, мастер-классы и тренинги, обучающие налаживать контакты и работать в команде, круглый стол "Перспективы сотрудничества студенческих организаций федеральных университетов". Также студенты ДВГУ покажут гостям свой университет и познакомят с достопримечательностями города. Целью встречи является установление дружеских связей между студентами этих университетов, а также налаживание системы взаимодействия студенческих организаций разных регионов. По итогам встречи будет создана и подписана резолюция и договор о дальнейшем сотрудничестве.