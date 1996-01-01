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Журналисты вывели Приморье на II место в России
Приморскстат провел семинар для представителей СМИ и кураторов ВПН-2010 по Приморскому краю, посвященный вопросам подготовки и проведению Всероссийской переписи населения.
"Прежде всего, я хотел бы поблагодарить приморских журналистов за сотрудничество и активное освещение подготовительного этапа предстоящей переписи, - начал свое выступление руководитель Приморскстата Виктор ШАПОВАЛОВ.- По результатам ежедневного мониторинга российских СМИ, осуществляемого московским информационным агентством "Интегрум", Приморье вышло на второе место в стране по количеству публикаций, посвященных подготовке к ВПН-2010. Здорово, что мы с вами смотрим в одном направлении. Перепись - это мощный информационный ресурс, на основе которого будет строиться будущее страны, поэтому позитивное отношение населения к этому масштабному мероприятию очень важно, и СМИ играют в его формировании особую роль". Затем Виктор Шаповалов рассказал о сути предполагаемых поправок в Федеральный Закон "О Всероссийской переписи населения", о наиболее распространенных заблуждениях, касающихся содержания переписного листа, работы переписчиков и способов добывания информации, а также ответил на вопросы журналистов.
Кроме того, перед участниками семинара выступили заместитель руководителя Приморскстата Наталья БАУКОВА, познакомившая с правилами использования символики ВПН-2010 и тонкостями переписной терминологии, и начальник отдела переписи населения и демографической статистики Приморскстата Екатерина МАЛИКОВА, рассказавшая об объемах проделанной в крае работы и дальнейших этапах подготовки.
Встреча журналистов и кураторов переписи населения по Приморскому краю оказалась очень информативной и полезной обеим сторонам. Было принято решение сделать семинары регулярными, что позволит представителям СМИ получать свежую и точную информацию о ВПН-2010 из первых рук.
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