Гаражи спасают под ветеранским прикрытием

Необходимость наведения порядка с земельным фондом Владивостока очевидна всем, а вот цели и задачи новообразованного Управления земельных ресурсов администрации Владивостока явно не понравятся владельцам железных "дальзаводских" гаражей.

Дело в том, что в целях облагораживания внешнего вида города к 2010 году краевой центр будет в принудительном порядке очищен от этих не радующих глаз строений. Поскольку земля под отдельно стоящими железными гаражами не находится в собственности их владельцев, надпись на воротах "Убрать до.." и эвакуация в указанное число законны. Уцелеют только гаражные кооперативы, и то в том случае, если их председатели озаботились решением вопроса заранее. Например, отыскали в членах кооператива пару-тройку ветеранов ВОВ и под этим прикрытием пошли "бомбить" нужные кабинеты в администрации.

Кстати, такой нехитрый ход, по мнению специалистов УМИГА, будет применяться и в отношении отдельно стоящих некооперативных железных гаражей. Чтобы избежать сноса, они будут в срочном порядке оформлены на ветеранов и инвалидов.

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