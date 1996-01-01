Выбираем вуз: Семь дней на раздумье

Абитуриенты могут посылать свои документы сразу в несколько вузов, не получится ли из этого большая путаница? Не выйдет ли так, что человек пошлет бумаги в один вуз, там ему зарезервируют место, а потом он пойдет учиться куда-то еще, оставив без этого места другого абитуриента?

На пресс-конференции в РИА Новости глава Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Любовь ГЛЕБОВА постаралась развеять эти страхи. Дело в том, что до 25 июля можно послать не подлинники нужных для зачисления документов, а только их копии. До 27 июля вузы обязаны выставить первый рейтинг зачисленных, который составляется на основе результатов ЕГЭ - прежде всего, по профильным предметам данного вуза. Если вы попали в первый рейтинг и вас не привлекает аналогичная возможность поступления в другом вузе - подавайте в этот вуз уже не копии, а подлинники ваших документов. На то, чтобы определиться, в какой же вуз вы хотите идти, у вас будет 7 дней, начиная с 27 июля 2009 г.

"Подача оригинала документов является подтверждением желания абитуриента обучаться именно в этом вузе, - объяснила Любовь Глебова. - Если абитуриент так и не прислал подлинники документов, это означает его отказ от обучения в этом учебном заведении".

После того как семь дней истекли и стало ясно, кто же из "первого рейтинга" реально решил учиться в данном вузе и будет зачислен, выставляется второй рейтинг. Тут уже борьба будет идти за оставшиеся после зачисления "первой волны" учебные места. Состязаться будут ребята из так называемого "резерва" - те, чьи результаты по ЕГЭ приемлемы для поступления в данный вуз.

Глава Рособрнадзора предупреждает: хорошенько подумайте перед тем, как послать подлинники документов. В случае перемены вашего решения их вам могут и не отдать. "Раньше студенты охотились за вузами, а теперь мы имеем обратную ситуацию",- объясняет Глебова.