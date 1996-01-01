www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.14 р. 100 JPY: 57.02 р.
EUR: 73.47 р. 10 CNY: 94.87 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Экзамены позади! 90% выпускников Приморья сдали ЕГЭ

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Вот и прошел Единый государственный экзамен, по поводу которого было сломано немало копий. В Приморском крае в нем приняли участие более 16 000 выпускников 11 классов, около 90% учащихся экзамены сдали.

Напомним, что для получения аттестата в этом году школьникам было необходимо сдать два обязательных экзамена - по русскому языку и математике. В случае несдачи одного из них выпускник имел право пересдать предмет в резервный день. Если же он не набрал минимальное количество баллов, установленное Рособрнадзором по обоим предметам, то пересдача возможна не ранее следующего года. В этом году ему выдадут справку об обучении в школе установленного Минобрнауки РФ образца. Те выпускники, которые не сдали два обязательных экзамена, имеют возможность поступить в образовательные учреждения начального и среднего профессионального образования с аттестатом об основном общем образовании (аттестат за 9-й класс).

По словам заместителя директора Департамента образования и науки Приморского края Надежды ВИТКАЛОВОЙ, в период сдачи ЕГЭ в основные сроки с 26 мая по 20 июня Единый государственный экзамен по всем общеобразовательным предметам прошёл организованно, апелляций по процедуре не заявлено.

Самым популярным предметом среди необязательных, по данным Департамента образования и науки Приморского края, у приморских школьников было "обществознание". Количество зарегистрированных в Региональной базе данных составило 10004 человек, количество сдававших - 9194; количество сдавших - 8221 (89, 4 %).

В этом году впервые по новой форме проводился экзамен по русскому языку среди выпускников 9-х классов. В ГИА 9 (государственная итоговая аттестация) принимали участие более 14 000 обучающихся в 388 образовательных учреждениях Приморского края. По предварительным итогам (по состоянию на 23.06.2009 г.), 7,4% обучающихся получили неудовлетворительную отметку. Все они пересдавали экзамен в традиционной форме 23 июня 2009 г.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru