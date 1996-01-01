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Экзамены позади! 90% выпускников Приморья сдали ЕГЭ
Вот и прошел Единый государственный экзамен, по поводу которого было сломано немало копий. В Приморском крае в нем приняли участие более 16 000 выпускников 11 классов, около 90% учащихся экзамены сдали.
Напомним, что для получения аттестата в этом году школьникам было необходимо сдать два обязательных экзамена - по русскому языку и математике. В случае несдачи одного из них выпускник имел право пересдать предмет в резервный день. Если же он не набрал минимальное количество баллов, установленное Рособрнадзором по обоим предметам, то пересдача возможна не ранее следующего года. В этом году ему выдадут справку об обучении в школе установленного Минобрнауки РФ образца. Те выпускники, которые не сдали два обязательных экзамена, имеют возможность поступить в образовательные учреждения начального и среднего профессионального образования с аттестатом об основном общем образовании (аттестат за 9-й класс).
По словам заместителя директора Департамента образования и науки Приморского края Надежды ВИТКАЛОВОЙ, в период сдачи ЕГЭ в основные сроки с 26 мая по 20 июня Единый государственный экзамен по всем общеобразовательным предметам прошёл организованно, апелляций по процедуре не заявлено.
Самым популярным предметом среди необязательных, по данным Департамента образования и науки Приморского края, у приморских школьников было "обществознание". Количество зарегистрированных в Региональной базе данных составило 10004 человек, количество сдававших - 9194; количество сдавших - 8221 (89, 4 %).
В этом году впервые по новой форме проводился экзамен по русскому языку среди выпускников 9-х классов. В ГИА 9 (государственная итоговая аттестация) принимали участие более 14 000 обучающихся в 388 образовательных учреждениях Приморского края. По предварительным итогам (по состоянию на 23.06.2009 г.), 7,4% обучающихся получили неудовлетворительную отметку. Все они пересдавали экзамен в традиционной форме 23 июня 2009 г.
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